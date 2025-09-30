Xã hội

Lực

Hà Tĩnh tổng lực khắc phục hậu quả bão số 10

SGGPO

Sáng 30-9, thời tiết tại tỉnh Hà Tĩnh đã tạnh ráo, chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng, đoàn thể tiếp tục tập trung giúp người dân, các trường học khắc phục hậu quả thiệt hại bão số 10. 

Hà Tĩnh là một trong những địa phương chịu ảnh hưởng thiệt hại nặng nề do bão số 10 gây ra. Trên địa bàn ghi nhận 1 người chết, 15 người bị thương; 84.584 nhà bị hư hỏng. Bão cũng khiến 1.552ha hoa màu bị đổ ngã; nhiều diện tích cây ăn quả bị đổ gãy; hàng ngàn con gia cầm bị chết...; 936,9ha thủy sản bị ngập; có 9.400m3 lồng bè bị thiệt hại; ước tính tổng sản lượng thủy sản bị thiệt hại 1.500 tấn.

z7064625060453_63e01aa650e0fc9659c9402d887289a9.jpg
Lực lượng vũ trang hỗ trợ các nhà trường thu dọn cây cối, tháo dỡ các mái tôn, mái che bị hư hỏng, đồng thời tổng dọn vệ sinh môi trường sau bão để sớm đón học sinh trở lại trường
z7062360728741_de797264bc1f03d57810e2e60788e840.jpg

Có 408 điểm trường bị hư hỏng, tốc mái; có 2.075 cột điện đổ gãy dẫn tới tỉnh mất điện diện rộng từ đêm ngày 28-9 và các nhà máy cấp nước sạch không vận hành cấp nước; 68 cơ sở y tế bị hư hỏng, tốc mái; nhiều tuyến giao thông bị ngập nước, sạt lở; hạ tầng viễn thông bị ảnh hưởng.

Bão cũng gây thiệt hại cho một số đơn vị, doanh nghiệp ở Khu kinh tế Vũng Áng và khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

z7062360637023_1524169c6e330b886123dcf118287761.jpg
Lực lượng vũ trang giúp các trường học cắt tỉa, dời dọn cây xanh đổ ngã sau bão
z7062360637026_2b8dcd932e74cd2797e048e34d30f9ef.jpg

Ngay sau bão số 10, Hà Tĩnh đã chỉ đạo các địa phương, đơn vị khẩn trương khắc phục để đảm bảo sớm ổn định đời sống cho người dân, đảm bảo việc dạy và học ở các nhà trường, khám chữa bệnh ở các cơ sở y tế. Lãnh đạo tỉnh đã tổ chức các đoàn kiểm tra, chỉ đạo các địa phương, đơn vị triển khai công tác khắc phục sau bão.

z7064625269048_0f48c234d96cec6c8b0ba6a055b1e3c7.jpg
111.jpg
Lực lượng vũ trang Hà Tĩnh giúp các nhà trường dựng và trồng lại cây xanh đổ ngã sau bão

Đến 7 giờ sáng 30-9, Hà Tĩnh đã cấp điện hoàn toàn cho 34/69 xã, phường; 15 xã, phường đã được cấp điện một phần và còn 20 xã phường chưa thể khắc phục.

z7064393465367_a9e5be82d83c25cd63298fba940cb6ce.jpg
z7064393477979_aacea7027159c3058a217d933dc70cb5.jpg
Lực lượng vũ trang Hà Tĩnh giúp dựng lại cây xanh đổ ngã và dọn dẹp vệ sinh môi trường sau bão

Sáng 30-9, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục thành lập các đoàn công tác trực tiếp đến các khu vực, chỉ đạo, đôn đốc cán bộ chiến sĩ, đẩy nhanh tiến độ khắc phục sớm các thiệt hại ban đầu, động viên, giúp đỡ bà con nhân dân.

Trung đoàn 841 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh) đã cử hơn 100 cán bộ, chiến sĩ chia thành 3 hướng, đến các địa bàn trọng điểm bị thiệt hại nặng do bão, triển khai cắt tỉa, thu dọn, trồng lại các cây xanh bị gãy đổ; tích cực tháo dỡ các mái tôn, mái che bị hư hỏng, đồng thời tổng dọn dẹp vệ sinh môi trường, sắp xếp lại bàn ghế, phòng học và các trang thiết bị của nhà trường để sẵn sàng đón học sinh trở lại sau bão.

z7064625192646_6fd7741e9b209b3e3c333149d8c6dc7d.jpg

Các Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực và Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh cũng tiếp tục huy động lực lượng tăng cường đến tận các địa bàn, khẩn trương cùng bà con nhân dân tổng lực khắc phục hậu quả bão, để sớm ổn định lại đời sống, sản xuất.

z7064834878045_bb3e3804a55db3e49adb86af8435ea32.jpg
Lực lượng chức năng và đoàn viên thanh niên giúp các trường học khắc phục sau bão số 10
z7064834850207_987c7b042b6d4c6321742dd70599b3db.jpg

Cùng với các lực lượng vũ trang, Tỉnh đoàn Hà Tĩnh đã huy động hàng ngàn đoàn viên thanh niên tham gia hỗ trợ người dân và các trường học dọn dẹp cây cối đổ ngã, vệ sinh môi trường, dời dọn mái tôn, mái che bị hư hỏng... để sớm ổn định học tập và đời sống trên địa bàn.

>> Một số hình ảnh giúp dân khắc phục sau bão số 10 ở Hà Tĩnh:

z7064393460640_22aa05f6618ca004982c9972ce0f9c8c.jpg
bb.jpg
z7062360762493_93f95b9de2816cfb63c3d5dc442896ae.jpg
z7064801305348_0aeb59bb9a53b1be6d53a5a87fa0f2a0.jpg
z7064801297457_ee7b24b6572fc2d2ef54d46e1c8b4d00.jpg
z7064801286352_fe4ba357841340ac987a17e79ddc8932.jpg
z7064788536474_2104b265c86f9054489ce6fa84936f76.jpg
z7064788161689_034c6e02218b29eee0175fcacc1e9d3f.jpg
z7064788430241_5baa9246e3fdc8053f461a8718972454.jpg
z7064788443143_889def881c01beccc42abe157239ac0e.jpg
z7064726610081_6ff5276e32e8978339a6d48cfd730d9f.jpg
z7064788119743_34ae5b87c2d138c8a0d1835eea0b64f2.jpg
z7064788222821_a07b131600e03f26a5f4b94f6b978f11.jpg
z7064834865603_fe34a89085d4451ab178d824e3e59aa9.jpg
Tin liên quan
DƯƠNG QUANG - VIỆT HOÀNG

Từ khóa

Bão số 10 khắc phục mưa bão miền Trung Hà Tĩnh lực lượng vũ trang giúp dân Bualo

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn