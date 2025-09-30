Hà Tĩnh tổng lực khắc phục hậu quả bão số 10

Sáng 30-9, thời tiết tại tỉnh Hà Tĩnh đã tạnh ráo, chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng, đoàn thể tiếp tục tập trung giúp người dân, các trường học khắc phục hậu quả thiệt hại bão số 10.

Hà Tĩnh là một trong những địa phương chịu ảnh hưởng thiệt hại nặng nề do bão số 10 gây ra. Trên địa bàn ghi nhận 1 người chết, 15 người bị thương; 84.584 nhà bị hư hỏng. Bão cũng khiến 1.552ha hoa màu bị đổ ngã; nhiều diện tích cây ăn quả bị đổ gãy; hàng ngàn con gia cầm bị chết...; 936,9ha thủy sản bị ngập; có 9.400m3 lồng bè bị thiệt hại; ước tính tổng sản lượng thủy sản bị thiệt hại 1.500 tấn.

Lực lượng vũ trang hỗ trợ các nhà trường thu dọn cây cối, tháo dỡ các mái tôn, mái che bị hư hỏng, đồng thời tổng dọn vệ sinh môi trường sau bão để sớm đón học sinh trở lại trường

Có 408 điểm trường bị hư hỏng, tốc mái; có 2.075 cột điện đổ gãy dẫn tới tỉnh mất điện diện rộng từ đêm ngày 28-9 và các nhà máy cấp nước sạch không vận hành cấp nước; 68 cơ sở y tế bị hư hỏng, tốc mái; nhiều tuyến giao thông bị ngập nước, sạt lở; hạ tầng viễn thông bị ảnh hưởng.

Bão cũng gây thiệt hại cho một số đơn vị, doanh nghiệp ở Khu kinh tế Vũng Áng và khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Lực lượng vũ trang giúp các trường học cắt tỉa, dời dọn cây xanh đổ ngã sau bão

Ngay sau bão số 10, Hà Tĩnh đã chỉ đạo các địa phương, đơn vị khẩn trương khắc phục để đảm bảo sớm ổn định đời sống cho người dân, đảm bảo việc dạy và học ở các nhà trường, khám chữa bệnh ở các cơ sở y tế. Lãnh đạo tỉnh đã tổ chức các đoàn kiểm tra, chỉ đạo các địa phương, đơn vị triển khai công tác khắc phục sau bão.

Lực lượng vũ trang Hà Tĩnh giúp các nhà trường dựng và trồng lại cây xanh đổ ngã sau bão

Đến 7 giờ sáng 30-9, Hà Tĩnh đã cấp điện hoàn toàn cho 34/69 xã, phường; 15 xã, phường đã được cấp điện một phần và còn 20 xã phường chưa thể khắc phục.

Lực lượng vũ trang Hà Tĩnh giúp dựng lại cây xanh đổ ngã và dọn dẹp vệ sinh môi trường sau bão

Sáng 30-9, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục thành lập các đoàn công tác trực tiếp đến các khu vực, chỉ đạo, đôn đốc cán bộ chiến sĩ, đẩy nhanh tiến độ khắc phục sớm các thiệt hại ban đầu, động viên, giúp đỡ bà con nhân dân.

Trung đoàn 841 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh) đã cử hơn 100 cán bộ, chiến sĩ chia thành 3 hướng, đến các địa bàn trọng điểm bị thiệt hại nặng do bão, triển khai cắt tỉa, thu dọn, trồng lại các cây xanh bị gãy đổ; tích cực tháo dỡ các mái tôn, mái che bị hư hỏng, đồng thời tổng dọn dẹp vệ sinh môi trường, sắp xếp lại bàn ghế, phòng học và các trang thiết bị của nhà trường để sẵn sàng đón học sinh trở lại sau bão.

Các Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực và Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh cũng tiếp tục huy động lực lượng tăng cường đến tận các địa bàn, khẩn trương cùng bà con nhân dân tổng lực khắc phục hậu quả bão, để sớm ổn định lại đời sống, sản xuất.

Lực lượng chức năng và đoàn viên thanh niên giúp các trường học khắc phục sau bão số 10

Cùng với các lực lượng vũ trang, Tỉnh đoàn Hà Tĩnh đã huy động hàng ngàn đoàn viên thanh niên tham gia hỗ trợ người dân và các trường học dọn dẹp cây cối đổ ngã, vệ sinh môi trường, dời dọn mái tôn, mái che bị hư hỏng... để sớm ổn định học tập và đời sống trên địa bàn.

>> Một số hình ảnh giúp dân khắc phục sau bão số 10 ở Hà Tĩnh:

DƯƠNG QUANG - VIỆT HOÀNG