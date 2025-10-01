Chung tay cùng Hà Tĩnh khắc phục hậu quả sau bão số 10

Trong khuôn khổ chuyến công tác tại tỉnh Hà Tĩnh, chiều 30-9, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh và trao hỗ trợ khắc phục hậu quả cơn bão số 10.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú trao nguồn hỗ trợ của lãnh đạo Đảng, Nhà nước cho tỉnh Hà Tĩnh để khắc phục hậu quả thiệt hại bão số 10

Báo cáo nhanh công tác triển khai ứng phó, khắc phục hậu quả bão số 10, lãnh đạo UBND tỉnh Hà Tĩnh cho biết, dù đã chủ động ứng phó với cơn bão, tuy nhiên, trước sức gió mạnh, bão vẫn gây thiệt hại lớn cho tỉnh Hà Tĩnh.

Bão số 10 đã làm 1 người tử vong và 15 người bị thương. Gió bão giật mạnh làm hơn 84.500 nhà bị hư hỏng, khiến 1.552ha hoa màu bị đổ ngã; nhiều diện tích cây ăn quả bị đổ gãy; hàng ngàn con gia cầm bị chết; hơn 936ha thủy sản bị ngập; 408 điểm trường bị hư hỏng, tốc mái; 2.075 cột điện đổ gãy; 68 cơ sở y tế bị hư hỏng, tốc mái; nhiều tuyến giao thông bị ngập nước, sạt lở...

Ngay khi bão tan, tỉnh Hà Tĩnh đã thành lập các đoàn kiểm tra đến tận các địa phương, đặc biệt là các vùng bị ảnh hưởng nghiêm trọng để trực tiếp chỉ đạo công tác khắc phục, đảm bảo ổn định cuộc sống của người dân trong thời gian ngắn nhất.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư và đồng chí Nguyễn Duy Lâm, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh tại buổi làm việc

Các lực lượng công an, quân sự, đoàn thanh niên đã triển khai đến tất cả các địa phương trên địa bàn tỉnh để hỗ trợ nhân dân khắc phục sau bão; tập trung khắc phục ngay các cơ sở giáo dục, y tế bị thiệt hại, không để học sinh thiếu trường, thiếu lớp, thiếu thầy cô, thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu sách vở, đồ dùng học tập; không để người dân không có nơi khám chữa bệnh.

Ngành Điện và các công ty viễn thông trên địa bàn tỉnh đã huy động lực lượng, thiết bị, vật tư sửa chữa, khắc phục ngay các sự cố trạm biến áp, hệ thống cột điện, đường dây bị hư hỏng, đảm bảo cấp điện ổn định cho toàn bộ hệ thống. Khắc phục nhanh hệ thống thông tin liên lạc thông suốt từ tỉnh đến các xã, phường...

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trần Cẩm Tú gửi lời thăm hỏi và chia sẻ sâu sắc trước những thiệt hại, mất mát do cơn bão số 10 gây ra đối với Hà Tĩnh. Đồng thời, biểu dương những nỗ lực và sự vào cuộc khẩn trương, quyết liệt, trách nhiệm cao của cả hệ thống chính trị; các ngành, các cấp và các địa phương cùng với lực lượng ứng trực để phòng chống bão, giảm thiểu thiệt hại cho bà con nhân dân trong tỉnh.

Đồng chí Trần Cẩm Tú đề nghị cấp ủy, tổ chức Đảng, MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh, lực lượng vũ trang và các tổ chức chính trị - xã hội của Hà Tĩnh tiếp tục thực hiện nghiêm túc các ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, tập trung cao độ khắc phục kịp thời những hậu quả do bão số 10 gây ra với mục tiêu cao nhất là đảm bảo tính mạng của người dân, ổn định, chăm lo đời sống cho nhân dân và khôi phục các hoạt động phát triển sản xuất, kinh doanh...

Đồng chí Trần Cẩm Tú phát biểu tại buổi làm việc

Bên cạnh đó, cần hỗ trợ kịp thời, đầy đủ các nhu yếu phẩm cần thiết cho nhân dân vùng lũ. Cần đảm bảo vệ sinh môi trường, phòng chống bệnh dịch sau mưa lũ. Đặc biệt, khẩn trương khắc phục, sửa chữa, đảm bảo an toàn hệ thống đê điều, điện, đường, trường, trạm, không để thiếu trường, lớp, nơi khám, chữa bệnh cho nhân dân.

Dọn dẹp vệ sinh vệ sinh môi trường sau khi nước lũ rút ở các xã phía Tây tỉnh Hà Tĩnh

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nhấn mạnh, các cấp ủy, chính quyền cần tổ chức thăm hỏi, động viên và thực hiện thật tốt chính sách đối với những gia đình có người mất, người bị thương. Làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền để mọi người, mọi nhà, các cơ quan, đơn vị tích cực, chủ động trong ứng phó hiệu quả với bão lũ, giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội, góp phần vào sự phát triển của tỉnh trong thời gian tới.

Đối với những kiến nghị, đề xuất của tỉnh, đồng chí Trần Cẩm Tú ghi nhận và chỉ đạo các cơ quan chức năng của Trung ương nhanh chóng xem xét, giải quyết theo thẩm quyền, bảo đảm kịp thời hỗ trợ địa phương ổn định tình hình và khôi phục sản xuất sau bão.

Dịp này, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã trao nguồn hỗ trợ của lãnh đạo Đảng, Nhà nước cho Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân tỉnh Hà Tĩnh để khắc phục hậu quả bão số 10.

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga trao 500 triệu đồng của Ban Vận động cứu trợ Trung ương hỗ trợ tỉnh Hà Tĩnh khắc phục hậu quả bão số 10



Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cũng đã trao 500 triệu đồng của Ban vận động cứu trợ Trung ương hỗ trợ tỉnh Hà Tĩnh; các đơn vị tài trợ trao hỗ trợ tỉnh 7,7 tỷ đồng khắc phục hậu quả bão số 10.