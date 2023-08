Doanh nghiệp Đồng Nai "than" làm hệ thống PCCC chiếm hơn 30% tổng chi phí công trình

Chiều 11-8, tại TP Biên Hòa, Công an tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Giám đốc Công an tỉnh với các doanh nghiệp về công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC) và an ninh - trật tự trên địa bàn.

Tham dự hội nghị có Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, các phòng chuyên môn công an tỉnh, lãnh đạo công an 11 huyện, thành phố cùng đại diện các doanh nghiệp trong và ngoài nước trên địa bàn.

Tại hội nghị đối thoại, các doanh nghiệp có nhiều ý kiến về khó khăn trong sản xuất do giảm đơn hàng dẫn đến giảm lao động, thu nhập hoặc lao động mất việc làm, gia tăng tệ nạn xã hội, mất an ninh – trật tự, vấn nạn cho vay nặng lãi, "tín dụng đen" đối với lao động đang diễn ra phức tạp, việc xuất nhập cảnh đối với người nước ngoài, mở rộng nhà xưởng đang gặp vướng mắc do các quy định mới, chồng chéo.

Đặc biệt, các doanh nghiệp “than” tiền đầu tư làm hệ thống PCCC đạt tiêu chuẩn quá lớn, có khi hơn 30% tổng chi phí công trình và thủ tục rườm rà, thời gian làm hồ sơ kéo dài nên nhiều doanh nghiệp phải đình chỉ sản xuất hoặc đình chỉ hoạt động.

Đại diện Hiệp hội gỗ và thủ công mỹ nghệ Đồng Nai đề xuất Công an tỉnh Đồng Nai kiến nghị điều chỉnh các quy định bất cập về PCCC nhằm tạo điều kiện cho hoạt động sản xuất kinh doanh, nhất là trong thời điểm khó khăn cần phục hồi sản xuất như hiện nay. Đồng thời đề xuất mở "đường dây nóng" và tổ chức các hội nghị đối thoại với doanh nghiệp nắm bắt khó khăn, vướng mắc trong thực hiện quy định PCCC.

Các doanh nghiệp đề xuất công an và các ngành chức năng khác đẩy mạnh cải cách hành chính, chủ động phối hợp, nghiên cứu rút ngắn thời gian giải quyết, đơn giản hóa về thủ tục hành chính trong lĩnh vực PCCC, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong sản xuất – kinh doanh

Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai ghi nhận các ý kiến của doanh nghiệp và đề nghị Công an các huyện, TP chia sẻ khó khăn của doanh nghiệp, giải quyết theo thẩm quyền, nếu vấn đề vượt thẩm quyền thì kiến nghị lên Công an tỉnh và UBND tỉnh để được giải quyết nhanh chóng; hỗ trợ doanh nghiệp trong công tác PCCC, hỗ trợ doanh nghiệp nước ngoài, chuyên gia người nước ngoài trong vấn đề xuất nhập cảnh.

Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang cũng đề nghị công an các huyện, TP tăng cường trấn áp tội phạm, phòng CSGT Công an tỉnh tập trung xử lý các xe quá khổ, quá tải trong các khu công nghiệp gây mất an toàn giao thông, công an xã phối hợp doanh nghiệp tổ chức tổ tự quản nhằm đảm bảo vệ an ninh trật tự cho doanh nghiệp yên tâm phát triển kinh doanh - sản xuất.