Doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư 208 dự án với tổng vốn hơn 975 triệu USD tại Long An

Ngày 16-4, UBND tỉnh Long An tổ chức Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp Hàn Quốc. Đến dự và trao đổi với các doanh nghiệp có Bí thư Tỉnh ủy Long An Nguyễn Văn Được; Tổng lãnh sự Hàn Quốc tại TPHCM Shin Chong Il; Chủ tịch Chi hội Thương mại và Công nghiệp Hàn Quốc tại Long An (Kocham Long An) Ho Joong; đại diện lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh Long An; lãnh đạo, doanh nghiệp Hàn Quốc.

Tại hội nghị, Chủ tịch Chi hội Kocham Long An Ho Joong đại diện cho 76 doanh nghiệp là hội viên Kocham Long An kiến nghị, tỉnh Long An cần thành lập “bộ phận chuyên trách hỗ trợ sau cấp phép dành riêng cho doanh nghiệp FDI” và có thể tham khảo chức năng tương tự của “hệ thống After Service” Hàn Quốc; hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy do vướng các quy định pháp luật; xem xét thành lập khoa tiếng Hàn tại một trường đại học, cơ sở giáo dục để tăng cường nhân lực cho doanh nghiệp; xem xét quy trình hoàn thuế giá trị gia tăng cho doanh nghiệp FDI để giảm tính phức tạp, gây cản trở lớn cho hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp…

Chủ tịch UBND tỉnh Long An Nguyễn Văn Út cho biết, tỉnh đã thành lập Tổ công tác đặc biệt để hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư tháo gỡ khó khăn, vướng mắc tại các dự án đầu tư trên địa bàn .

Trả lời về đề xuất thành lập khoa tiếng Hàn tại một trường đại học, cơ sở giáo dục, đại diện Sở LĐ-TB-XH tỉnh Long An đề nghị Hàn Quốc hỗ trợ giáo viên dạy tiếng Hàn; đặt hàng nguồn nhân lực theo từng năm, từng giai đoạn để tỉnh định hướng ngành giáo dục đào tạo ngay từ trong trường Trung học phổ thông và sau khi tốt nghiệp. Ngoài ra, việc hoàn thuế giá trị gia tăng, Long An cam kết sẽ hoàn thuế cho doanh nghiệp FDI trong thời gian sớm nhất.

“Chính quyền tỉnh Long An cam kết luôn đồng hành cùng doanh nghiệp và cần doanh nghiệp đến đầu tư phát triển”, ông Nguyễn Văn Út khẳng định

Về công tác phòng cháy chữa cháy, Đại tá Văn Công Minh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Long An cam kết, bất cứ doanh nghiệp nào vướng mắc về vấn đề phòng cháy chữa cháy trong quá trình đầu tư xây dựng thì liên hệ trực tiếp với Công an Long An sẽ được hỗ trợ, tháo gỡ sớm nhất.

Theo Bí thư Tỉnh ủy Long An Nguyễn Văn Được, nền kinh tế Long An đang phục hồi khá, tốc độ tăng trưởng kinh tế trong quý 1 đạt 4,83%, cao nhất so với cùng kỳ 3 năm trở lại đây. Có được kết quả này là nhờ sự đóng góp quan trọng của doanh nghiệp Hàn Quốc đang hoạt động trên địa bàn tỉnh Long An.

Hàn Quốc đứng thứ 3/40 quốc gia và vùng lãnh thổ có vốn đầu tư trực tiếp tại Long An với 208 dự án, tổng vốn đăng ký trên 975 triệu USD. Trong 3 tháng đầu năm 2024, Long An tiếp nhận 6 dự án của doanh nghiệp Hàn Quốc, với tổng vốn trên 26,4 triệu USD, chiếm 16% tổng vốn đầu tư nước ngoài vào Long An.

