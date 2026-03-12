Xe máy điện Yadea “được lòng” người dùng ở đô thị

Cùng với xu hướng chuyển đổi sang phương tiện xanh, người dùng ngày càng ưu tiên xe điện để tối ưu chi phí và trong đó, mẫu xe cao cấp Yadea Osta P đang là tâm điểm chú ý nhờ thiết kế thời thượng và hiệu năng vận hành bứt phá.

Mẫu xe Osta P của Yadea với phong cách hiện đại.

Tại cửa hàng Yadea Plus Phạm Hùng (C3/3 Phạm Hùng, Bình Hưng, TPHCM), đại diện cửa hàng cho biết, người dùng đang càng ưu tiên các phương tiện giải quyết được bài toán chi phí vận hành lâu dài, đồng thời đáp ứng các tiêu chí về thẩm mỹ và công nghệ nên mẫu xe Osta P nhanh chóng trở thành lựa chọn hàng đầu để nâng cấp và thay thế xe xăng truyền thống.

Với mức giá khoảng 31,99 triệu đồng, Yadea Osta P mang đến diện mạo tinh tế theo phong cách Neo-retro, giao thoa hoàn hảo giữa nét cổ điển và hơi thở công nghệ hiện đại. Xe đặc biệt “được lòng” tệp khách hàng trẻ đô thị nhờ thiết kế liền mạch, hệ thống đèn LED lục giác cảm biến ánh sáng thông minh và màn hình điện tử sắc nét có tích hợp chỉ đường, kết nối bluetooth...

Bên cạnh ngoại hình ấn tượng, khả năng vận hành chính là điểm cộng đắt giá nhất của dòng xe này. Osta P được trang bị khối pin Lithium cao cấp, có thể di chuyển đến 180km chỉ sau một lần sạc đầy.

Trực tiếp trải nghiệm và cầm lái Osta P tại cửa hàng, nhiều khách hàng tỏ ra thích thú bởi động cơ vận hành cực kỳ đầm chắc và êm ái. Thêm vào đó, loạt tính năng thông minh tiện lợi cùng khả năng chống nước, cho phép xe di chuyển an toàn dưới trời mưa hay đoạn đường ngập đã gây ấn tượng lớn với người dùng.

Hiện tại, Yadea Plus Phạm Hùng dành tặng voucher lên đến 300.000 đồng nhằm giúp người dùng tối ưu chi phí khi mua Osta P. Đặc biệt, sự kết hợp giữa chương trình “Thu xăng - Đổi điện” trợ giá tới 5 triệu đồng cùng chính sách mua xe trả trước 0 đồng sẽ giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận và sở hữu mẫu xe điện cao cấp này.

BÌNH LÂM