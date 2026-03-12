Vingroup triển khai chương trình “Thu xăng - Đổi điện”

Xe điện đang là lựa chọn tối ưu khi xăng dầu tăng giá

Chương trình lập tức ưu đãi thêm 3% giá ô tô, 5% giá xe máy điện VinFast cho các khách hàng chuyển đổi từ xe xăng cũ, đồng thời giảm 10% giá cước Xanh SM từ ngày 11-3 đến hết ngày 31-3-2026 tùy từng thị trường.

Cụ thể, ngoài các chính sách ưu đãi hấp dẫn đang được triển khai, khách hàng chuyển đổi từ xe xăng cũ sang xe điện VinFast mới trong thời gian diễn ra chương trình sẽ được ưu đãi thêm 3% giá đối với ô tô và 5% giá đối với xe máy. Chương trình áp dụng tại cả 4 thị trường gồm Việt Nam, Ấn Độ, Indonesia và Philippines.

Tiếp nối tinh thần tiên phong của VinFast, Công ty Cổ phần Di chuyển Xanh và Thông minh GSM cũng công bố giảm ngay 10% giá cước các dịch vụ di chuyển bằng xe điện trên nền tảng Xanh SM tại Việt Nam và Green SM tại Indonesia từ ngày 11-3 đến hết ngày 31-3-2026, mang đến cho khách hàng thêm một lựa chọn di chuyển thân thiện và tiết kiệm chi phí.

Bà Dương Thị Thu Trang, Phó Tổng Giám đốc Kinh doanh VinFast toàn cầu cho biết: “Với vai trò là một trong những nhà sản xuất tiên phong dẫn dắt cuộc cách mạng xe điện trên toàn cầu, VinFast cùng với các công ty trong hệ sinh thái xanh Vingroup mong muốn chung tay góp phần giảm thiểu tác động của giá xăng dầu đến cuộc sống người dân, giảm ô nhiễm môi trường thông qua những giải pháp di chuyển thông minh, bền vững và kinh tế hơn”.

