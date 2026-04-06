Xe máy điện VinFast lập kỷ lục đơn hàng, xuất xưởng hơn 93.000 xe trong tháng 3

VinFast đã nhận hơn 135.000 đơn đặt hàng và xuất xưởng hơn 93.000 xe máy điện trong tháng 3-2026, mức cao nhất từ trước đến nay theo tháng.

Người dùng hào hứng lái thử xe điện VinFast

Mức tăng kỷ lục cho thấy làn sóng chuyển đổi xanh đang diễn ra mạnh mẽ, đồng thời khẳng định vị thế và sức ảnh hưởng ngày càng lớn của VinFast trên thị trường xe máy Việt Nam.

Cụ thể, trong tháng 3-2026, VinFast nhận hơn 135.000 đơn đặt hàng từ các đại lý phân phối trên toàn quốc và xuất xưởng hơn 93.000 xe. Trong đó, Evo và Feliz là hai dòng sản phẩm được ưa chuộng nhất, với hơn 52.000 xe Evo và hơn 24.000 xe Feliz đến tay khách hàng trong tháng. Đây cũng là những mẫu xe bán chạy nhất của hãng từ đầu năm.

Về thị trường, VinFast ghi nhận sức mua tăng đều tại các địa phương, trong đó Hà Nội và TPHCM là hai thị trường lớn nhất. Riêng tại Hà Nội, trong tháng 3 đã có hơn 20.000 xe máy điện VinFast được giao cho khách hàng.

Doanh số xe máy điện tăng cao không chỉ xuất phát từ diễn biến khó lường của giá xăng dầu mà còn từ hiệu quả kinh tế và chất lượng của các dòng xe máy điện VinFast đã được thị trường kiểm chứng

Dù đã nhanh chóng tăng công suất và đạt sản lượng lớn nhất từ trước tới nay, lượng xe xuất xưởng trong tháng 3 vẫn chưa đáp ứng đủ nhu cầu thị trường. Để khách hàng không phải chờ đợi lâu, VinFast cho biết đã đẩy công suất lên mức tối đa nhằm hoàn tất các đơn hàng và sẵn sàng đáp ứng nhu cầu được dự báo tiếp tục tăng trong thời gian tới.

VinFast cũng liên tục triển khai các chính sách hỗ trợ khách hàng. Trong đó có chương trình “Thu xăng - Đổi điện”, gia hạn đến hết ngày 30-4-2026, ưu đãi thêm 5% giá xe cho khách hàng chuyển đổi từ xe xăng sang xe máy điện VinFast; chương trình “Mãnh liệt vì tương lai Xanh” với các ưu đãi như mua xe trả góp với 0 đồng đối ứng, giảm 6% giá xe, hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ, miễn phí sạc pin tại các trạm sạc công cộng V-Green đến hết ngày 31-5-2027, miễn phí đổi pin 20 lần/tháng đến hết ngày 30-6-2028, cùng nhiều chương trình khác.

Ông Hoàng Hà, Tổng Giám đốc Xe máy điện VinFast thị trường Việt Nam cho biết: “Kỷ lục 135.000 đơn đặt hàng chỉ trong tháng 3 minh chứng rõ nét cho nhu cầu bức thiết của người dân đối với loại hình phương tiện di chuyển xanh, nhằm từ bỏ sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch và trực tiếp đóng góp cho môi trường. VinFast sẽ luôn đồng hành, sát cánh cùng quá trình chuyển đổi xanh của người dân và đất nước, với những sản phẩm đẳng cấp, chất lượng cùng hạ tầng trạm sạc, đổi pin rộng khắp và mạng lưới dịch vụ hậu mãi xuất sắc”.

KIM THANH