Doanh nhân Việt kiều Mỹ 2 lần bị bắt giam được minh oan sau 34 năm

Ngày 28-5, Viện kiểm sát nhân dân hai tỉnh An Giang và Long An tổ chức buổi minh oan, xin lỗi công khai, phục hồi danh dự cho ông Lâm Hồng Sơn.

Theo hồ sơ vụ án, ông Sơn bị bắt giam 2 lần từ năm 1990 đến 1991, khi cùng Ban Chỉ huy cảnh sát An Giang ký hợp đồng mở cơ sở chế biến thức ăn gia súc. Trong quá trình kinh doanh, ông bị cáo buộc "lừa đảo" và bị bắt. Khi vừa được thả tự do, ông tiếp tục bị bắt về hành vi "lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản", sau đó là hành vi "trốn thuế". Tuy nhiên, các cơ quan tố tụng đều không đủ bằng chứng buộc tội ông.

Tại buổi xin lỗi công khai, đại diện Viện kiểm sát nhân dân, Công an hai tỉnh An Giang và Long An chia sẻ với những mất mát, oan sai của ông Sơn; đồng thời cho biết đã có quyết định cử đại diện các phòng nghiệp vụ tham gia giải quyết yêu cầu bồi thường của ông Sơn

Ông Sơn cho biết việc minh oan là quá trình ròng rã gần 34 năm ông làm đơn thư gửi đến nhiều cơ quan chức năng, cơ quan tố tụng các cấp. Ông Sơn chấp nhận lời xin lỗi từ các cơ quan tố tụng đã gây oan sai cho mình. Hiện ông đã gửi đơn yêu cầu Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang bồi thường hơn 3,1 tỷ đồng, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Long An bồi thường hơn 2,7 tỷ đồng.

THÀNH NHƠN