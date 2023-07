Doanh thu bán lẻ TPHCM tăng tốc trở lại

Theo số liệu do Cục Thống kê TPHCM công bố mới đây, ước tính quý II-2023, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn thành phố đạt 298.000 tỷ đồng, tăng 9,5% so với quý II-2022.

Tăng cao nhất là hoạt động lữ hành với 78,6%, kế đến là doanh thu dịch vụ lưu trú ăn uống tăng 35,4%; bán lẻ tăng 10,7%; dịch vụ khác tăng 0,6%. So với quý I-2023, tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng quý II đã tăng 13% và tăng ở tất cả các hoạt động.

Chỉ tính riêng tháng 6-2023, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 102 ngàn tỷ đồng, tăng 2,9% so với tháng trước và tăng 11,2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong đó, doanh thu bán lẻ hàng hóa tháng 6-2023 ước đạt 59.053 tỷ đồng, chiếm 57,7% trong tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ, tăng 1,8% so với tháng trước và tăng 11,3% so với cùng kỳ. So với tháng 6-2022, nhóm hàng lương thực, thực phẩm tăng 25,8%; đồ dùng, dụng cụ trang thiết bị gia đình tăng 12,3%...

Có thể thấy, sang quý II-2023, các hoạt động sản xuất, kinh doanh có những điểm sáng nhất định đã kéo tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 6 tháng đầu năm 2023 tại TPHCM ước đạt 561.000 tỷ đồng, tăng 7,1% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo Sở Công thương TPHCM, trong bối cảnh người tiêu dùng còn nhiều khó khăn dẫn tới sức cầu giảm thì việc doanh thu bán lẻ tăng là sự nỗ lực lớn từ các doanh nghiệp cũng như cơ quan chức năng trong việc đưa ra những giải pháp kích cầu phù hợp, kịp thời.