Đón đầu xu hướng mua sắm kỳ nghỉ lễ

Nhiều mặt hàng đang được giảm giá mạnh tại hệ thống siêu thị Co.opmart

Người tiêu dùng thích “săn sale” tiết kiệm

Áp lực giá cả ngày càng tăng trong khi thu nhập giảm sút khiến việc “săn sale” trở thành xu hướng chung của nhiều NTD. Chị Mai Hồng Nhung (41 tuổi, TPHCM) chia sẻ, từ đầu năm 2025 đến nay, công việc của chị không thuận lợi như trước, kéo theo thu nhập giảm 40% trong quý 1. Điều kiện tài chính eo hẹp buộc chị cân nhắc kỹ lưỡng khi mua sắm. “Tôi thường lướt internet để săn mã giảm giá của các thương hiệu. Mỗi lần như vậy cũng tiết kiệm được cả trăm ngàn đồng, tính chung mỗi tháng cũng dư một khoản kha khá để chi tiêu cho việc khác”, chị Nhung kể. Còn chị Tô Phương Thanh (giáo viên yoga tự do, ngụ TP Thủ Đức) lại chọn các đợt khuyến mãi ở các siêu thị lớn như Co.opmart, Co.opXtra… để mua sắm hàng thiết yếu cho gia đình. Với những mặt hàng cần đảm bảo độ tươi ngon như thịt cá, rau củ, chị chọn mua tại cửa hàng Co.op Food ngay dưới chung cư. “Những điểm bán này thường có khuyến mãi liên tục và kéo dài cả tuần nên rất dễ chọn sản phẩm phù hợp. Nếu chịu khó canh thời gian khuyến mãi sẽ tiết kiệm được 30-40% so với mua sắm thông thường”, chị Thanh cho biết.

Thực vậy, theo kết quả từ cuộc khảo sát Hàng Việt Nam chất lượng cao năm 2025 vừa được công bố, phần đông NTD vẫn tiếp tục “thắt lưng buộc bụng” nhằm tiết kiệm chi phí, ưu tiên mua sản phẩm thiết yếu, hàng phân khúc giá rẻ, hàng có khuyến mãi.

Thống kê từ Liên hiệp HTX Thương mại TPHCM (Saigon Co.op) cho biết, doanh số bán hàng dịp lễ, tết của các siêu thị thuộc hệ thống Saigon Co.op tăng hầu hết do khuyến mãi, giảm giá. Đơn cử là dịp lễ giỗ tổ Hùng Vương vừa qua, nhờ tổ chức khuyến mãi tập trung vào các nhóm hàng thiết yếu như thực phẩm tươi sống, thực phẩm chế biến sẵn, nước giải khát và đồ uống có cồn… mà doanh số trên toàn hệ thống tăng gần 10% so với cùng kỳ. “Đây là mức tăng khả quan giữa bối cảnh NTD thắt chặt chi tiêu như hiện nay”, ông Nguyễn Ngọc Thắng, Phó Tổng giám đốc Saigon Co.op, nhận xét và cho biết, dịp lễ 30-4 và 1-5 tới đây sẽ tiếp tục là “mùa vàng mua sắm” và Saigon Co.op đã có kế hoạch sớm để đón đầu.

Tăng lượng hàng, giảm giá sâu

Theo ông Nguyễn Ngọc Thắng, tổ chức chương trình khuyến mãi là hoạt động thường xuyên, liên tục được Saigon Co.op xây dựng kế hoạch từ đầu năm. Ông ước tính, trung bình hệ thống của Saigon Co.op sẽ tổ chức 2 đợt khuyến mãi mỗi tháng, theo từng ngành hàng và có chủ đề khác nhau. Chẳng hạn, sau đợt giảm giá đậm dịp lễ giỗ tổ Hùng Vương, hơn 800 điểm bán của Saigon Co.op đã dành trọn 2 tuần của tháng 4 (từ ngày 9-4 đến 23-4) để trưng bày và giới thiệu hơn 1.000 sản phẩm OCOP (chương trình Mỗi xã một sản phẩm) của các HTX, làng nghề trên toàn quốc tới NTD. Trong chương trình, Saigon Co.op đã thực hiện giảm giá 50%, tặng quà cho những sản phẩm có chỉ dẫn địa lý từ TPHCM, Đồng Nai, Tây Ninh, Đồng Tháp, Lâm Đồng, Đắk Nông, Phú Quốc, Thái Nguyên… Từ đó giúp NTD được tiếp cận sản phẩm OCOP chất lượng với giá cả hợp lý.

Sau khi kết thúc chuỗi hoạt động này, Saigon Co.op tiếp tục tung đợt khuyến mãi mới, kéo dài từ ngày 24-4 đến hết 1-5, tập trung vào các sản phẩm tiêu dùng thiết yếu phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân trong kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5. “So với năm 2024, chương trình năm nay có thêm một số hoạt động ý nghĩa nhằm chào mừng sự kiện 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Theo đó, những siêu thị ở khu vực trung tâm quận 1 (TPHCM) ngoài giảm giá hàng hóa sẽ tổ chức hoạt động dùng thử và phát nước miễn phí phục vụ bà con đi xem diễu binh”, ông Nguyễn Ngọc Thắng thông tin. Ông dự báo sức mua trong những ngày tới sẽ tăng khoảng 20% so với cùng kỳ. Do đó, Saigon Co.op đã tăng lượng hàng từ 30-40% so với ngày thường. Hiện tại, lượng hàng đã chuẩn bị xong và sẵn sàng lên quầy kệ để phục vụ NTD.

