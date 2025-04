Hàng ngàn khách hàng tích tem đổi quà

Đây là sản phẩm kéo bếp được thiết kế gọn, nhẹ, chắc chắn khi thao tác cùng với lưỡi kéo được áp dụng kỹ thuật rèn tiên tiến nhất. Chính vì những ưu điểm nổi bật này, hầu hết khách hàng đều chọn hình thức tích lũy ít tem và bù thêm tiền để nhanh chóng sở hữu chiếc kéo bếp “xịn sò”.

Theo Saigon Co.op, chương trình vẫn đang được triển khai. Bên cạnh việc mua với hóa đơn trên 200.000 đồng để tích lũy 1 tem theo thể lệ của chương trình, khách hàng thành viên Saigon Co.op có thể săn thêm từ 1-6 tem thưởng nhanh chóng khi mua sản phẩm của các thương hiệu Abbott, Heineken, Coca Cola, DKSH, Solite, Cosy, Latacyd, SC Johnson, Axo, Tường An, Pepsi Suntory, Mondelez, Hoff, Kenvue, Bel for all good, Monte, Vinamilk, Energizer, Kotex, Bibica, Darlie, Ánh Hồng tại hệ thống bán lẻ Saigon Co.op.

LAN ANH