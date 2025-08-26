Đổi địa điểm khai mạc triển lãm thành tựu đất nước do bão số 5

Do ảnh hưởng của cơn bão số 5 (Kajiki), Ban tổ chức triển lãm thành tựu đất nước nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh vừa ra thông báo thay đổi địa điểm tổ chức lễ khai mạc.

Triển lãm thành tựu đất nước nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh

Theo đó, lễ khai mạc sẽ diễn ra lúc 8 giờ 30 phút, ngày 28-8 tại Phòng Grand ballroom, Trung tâm Hội nghị VinPalace thuộc Trung tâm Triển lãm Quốc gia, xã Đông Anh, thành phố Hà Nội, thay vì địa điểm dự kiến trước đó. Quyết định này nhằm đảm bảo an ninh, an toàn cho các đại biểu tham dự.

Triển lãm có chủ đề “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” nhằm tôn vinh, giới thiệu những thành tựu nổi bật của đất nước qua 80 năm bảo vệ, xây dựng và phát triển dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước. Đây là dịp ghi nhận công sức, cống hiến và hy sinh của nhiều thế hệ người Việt, đồng thời khơi dậy niềm tự hào truyền thống lịch sử hào hùng, tạo động lực cho dân tộc bước vào kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, văn minh và thịnh vượng.

Triển lãm được tổ chức với quy mô lớn

Triển lãm sẽ giới thiệu các thành tựu trên nhiều lĩnh vực trọng điểm như: công nghiệp - công nghệ, đầu tư - thương mại, nông nghiệp - nông thôn, an ninh - quốc phòng, giáo dục - y tế, văn hóa, thể thao và du lịch. Các phân khu triển lãm gồm: Nhà triển lãm Kim Quy với chủ đề “Việt Nam - Hành trình đến kỷ nguyên mới”, triển lãm ngoài trời với chủ đề “Hội nhập và phát triển”, Nhà triển lãm Khối A dành cho không gian quốc tế và 12 ngành công nghiệp văn hóa.

Hình thức trưng bày kết hợp đa dạng từ pano, ảnh, bản vẽ, hiện vật đến trình chiếu 3D mapping, trải nghiệm thực tế ảo, tác phẩm nghe nhìn đa phương tiện và ứng dụng công nghệ số, AI. Triển lãm không chỉ giúp người dân trải nghiệm trực tiếp thành quả đất nước, mà còn giới thiệu với bạn bè quốc tế về hình ảnh Việt Nam năng động, đổi mới và hội nhập sâu rộng.

Triển lãm diễn ra từ ngày 28-8 đến 5-9 tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia, hứa hẹn mang đến trải nghiệm đầy cảm hứng về hành trình 80 năm phát triển của đất nước.

MAI AN