Xây dựng tour tham quan Triển lãm thành tựu đất nước

Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam vừa có văn bản về việc xây dựng tour tham quan Triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội nhân dịp kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh (2-9-1945 - 2-9-2025).

Khu triển lãm trong nhà nổi bật với thiết kế Thần Kim Quy - vị thần gắn liền với truyền thuyết xây thành Cổ Loa

Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, triển lãm diễn ra từ ngày 28-8 đến 5-9, mở cửa miễn phí từ 9 giờ đến 22 giờ tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia (Đông Anh, Hà Nội), kết nối thuận tiện với xe buýt từ trung tâm Hà Nội. Với chủ đề “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”, triển lãm giới thiệu những thành tựu nổi bật, quan trọng, có ý nghĩa lịch sử của đất nước trong suốt 80 năm xây dựng và phát triển trên các lĩnh vực công nghiệp, công nghệ, đầu tư, thương mại, nông nghiệp nông thôn, an ninh quốc phòng, đối ngoại, y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao và du lịch.

Trung tâm Triển lãm Quốc gia sẽ mở cửa miễn phí phục vụ nhân dân và du khách dịp 2-9

Sự kiện còn giới thiệu nét đặc sắc của văn hóa Việt Nam với bề dày hàng ngàn năm lịch sử; sự đa dạng của 54 dân tộc; tài nguyên và sản vật ba miền, cùng các công trình kiến trúc tiêu biểu. Đồng thời tổ chức nhiều hoạt động phong phú như: biểu diễn nghệ thuật dân tộc, chiếu phim, hội nghị, hội thảo, giao lưu với văn nghệ sĩ và các gương mặt tiêu biểu trong nhiều lĩnh vực.

Cục Du lịch Quốc gia đề nghị các doanh nghiệp lữ hành chủ động xây dựng, giới thiệu và chào bán sản phẩm tour tham quan triển lãm nhằm thu hút đông đảo công chúng trong và ngoài nước. Đây là dịp để du khách trải nghiệm không gian văn hóa - lịch sử đặc sắc và cảm nhận sâu sắc chặng đường phát triển của đất nước trong 80 năm qua.

MAI AN