Quảng Ngãi mang hình ảnh rừng, biển và công nghiệp đến Triển lãm thành tựu đất nước

Tại Triển lãm thành tựu đất nước “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”, tỉnh Quảng Ngãi mang đến không gian trưng bày đậm dấu ấn biển, rừng và thành tựu công nghiệp, giới thiệu hình ảnh một địa phương năng động, giàu bản sắc và đang vững bước hội nhập.

Ông Nguyễn Hoàng Giang (thứ 2 từ phải sang), Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi kiểm tra tiến độ thi công không gian trưng bày của Quảng Ngãi. Ảnh: Sở VH-TT-DL tỉnh Quảng Ngãi

Ngày 23-8, bà Bạch Thị Mân, Phó Giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đến nay, không gian trưng bày của tỉnh cơ bản hoàn thiện, sẵn sàng tổng duyệt trước khi chính thức mở cửa đón khách tham quan.

Triển lãm sẽ diễn ra từ ngày 28-8 đến 5-9 tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia (Hà Nội), là sự kiện chính trị - văn hóa quy mô lớn chào mừng 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, với sự tham gia của các ban, bộ, ngành Trung ương, 34 tỉnh, thành phố và nhiều doanh nghiệp.

Không gian trưng bày của Quảng Ngãi tại triển lãm mang đậm bản sắc văn hóa. Ảnh: Sở VH-TT-DL Quảng Ngãi

Không gian trưng bày của Quảng Ngãi mang chủ đề “Quảng Ngãi - Cội nguồn cách mạng, vững bước tương lai”, gồm nhiều khu vực giới thiệu tiềm năng kinh tế biển, công nghiệp, kinh tế rừng, nông nghiệp công nghệ cao và dược liệu, cùng những thành tựu nổi bật về văn hóa, xã hội, con người Quảng Ngãi.

Đáng chú ý là phần giới thiệu về các cụm công nghiệp trọng điểm như VSIP Quảng Ngãi, Nhà máy lọc hóa dầu Dung Quất, Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất – những động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng và hội nhập của tỉnh.

Bên cạnh đó, không gian cũng thể hiện những bước tiến trong xây dựng hạ tầng, phát triển đô thị, văn hóa, du lịch và an sinh xã hội, khắc họa hình ảnh một Quảng Ngãi hiện đại, năng động và bền vững.

Bà Bạch Thị Mân nhấn mạnh, tỉnh Quảng Ngãi tham gia triển lãm với tinh thần trách nhiệm cao nhất, coi đây là dịp quan trọng để quảng bá hình ảnh, khẳng định vị thế và tiềm năng phát triển. “Chúng tôi muốn giới thiệu một Quảng Ngãi hội nhập, giàu bản sắc, có những thành tựu nổi bật trên nhiều lĩnh vực, đồng thời lan tỏa nét đẹp văn hóa và sự đoàn kết bền chặt của cộng đồng các dân tộc trên địa bàn”, bà Mân chia sẻ.

: Sâm Ngọc Linh là cây dược liệu quý, cũng xuất hiện tại Không gian trưng bày của Quảng Ngãi. Ảnh Sở VH-TT-DL Quảng Ngãi

