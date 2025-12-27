Đổi mới tư duy, hành động quyết liệt để văn hóa, thể thao, du lịch bứt phá

Chiều 27-12, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự và chỉ đạo hội nghị tổng kết công tác năm 2025, nhiệm kỳ 2021 - 2025 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026 của Bộ VH-TT-DL.

Cùng dự có đồng chí Trịnh Văn Quyết, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; các đồng chí Phó Thủ tướng: Lê Thành Long, Mai Văn Chính; lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương.

Hội nghị được tổ chức trực tiếp và truyền trực tuyến tới các tỉnh, thành phố trong cả nước

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ ấn tượng trước sự trưởng thành, lớn mạnh toàn diện của ngành văn hóa, thể thao và du lịch (VH-TT-DL) trong năm 2025 và suốt nhiệm kỳ 2021 -2025. Bên cạnh đó, Thủ tướng thẳng thắn chỉ rõ một số hạn chế, bất cập, yêu cầu ngành nghiêm túc nhìn nhận nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm, có giải pháp khắc phục hiệu quả trong thời gian tới.

Nhấn mạnh bối cảnh năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, Thủ tướng yêu cầu ngành VH-TT-DL phải tiên phong đi đầu trong thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, các chương trình, mục tiêu lớn về văn hóa.

Về quan điểm chỉ đạo xuyên suốt, Thủ tướng nêu rõ tinh thần “Tư duy đổi mới - Hành động quyết liệt - Về đích thực chất” trong mọi hoạt động của ngành. Mục tiêu là kiến tạo không gian phát triển mới, với định hướng “Văn hóa thấm sâu - Truyền thông lan tỏa - Thể thao vươn tầm - Du lịch đột phá”.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo hội nghị

Về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thời gian tới, Thủ tướng chỉ đạo các nhóm nhiệm vụ lớn. Cụ thể: tập trung quán triệt, tổ chức thực hiện hiệu quả, thực chất các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước trong toàn ngành. Tiếp tục đột phá mạnh mẽ về thể chế, chính sách, pháp luật tạo môi trường cho sáng tạo và phát triển. Đẩy mạnh sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, nhất là tổ chức ngành văn hóa ở cơ sở, bảo đảm hoạt động hiệu lực, hiệu quả, gần dân, sát thực tiễn.

Tập trung phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện; hình thành môi trường văn hóa nhân văn, văn minh, hiện đại. Trọng tâm là thúc đẩy các ngành công nghiệp văn hóa, công nghiệp giải trí, phát triển thị trường văn hóa, xây dựng hệ sinh thái văn hóa với doanh nghiệp là động lực, người dân vừa là chủ thể vừa là trung tâm...

Thủ tướng yêu cầu huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho phát triển văn hóa; đầu tư hạ tầng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; xây dựng cơ chế đặc thù phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng tài năng văn hóa, nghệ thuật... Công tác quản lý văn hóa phải chuyển mạnh sang hướng kiến tạo, phục vụ, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số; chủ động hội nhập quốc tế, phát huy giá trị văn hóa Việt Nam, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại, gia tăng sức mạnh mềm quốc gia.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trao bằng khen cho lãnh đạo Bộ VH-TT-DL

Cần tạo đột phá trong phát triển thể thao Việt Nam; phát triển hài hòa thể thao quần chúng và thể thao thành tích cao; đầu tư trọng tâm, trọng điểm; ứng dụng mạnh mẽ khoa học, công nghệ, y học thể thao và chuyển đổi số trong huấn luyện, thi đấu. Đồng thời, nâng cấp, hiện đại hóa, khai thác hiệu quả các cơ sở thể thao trọng điểm; đẩy mạnh xã hội hóa, hợp tác công - tư.

Cần tái cấu trúc, nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh của du lịch, đưa du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Cùng đó cần phát huy vai trò xung kích của báo chí, truyền thông trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, nhất là trong bối cảnh chuẩn bị và tổ chức Đại hội XIV của Đảng. Đẩy mạnh khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; hoàn thành cơ sở dữ liệu ngành văn hóa, thể thao và du lịch trong quý I/2026, bảo đảm kết nối đồng bộ với cơ sở dữ liệu quốc gia.

Trao Bằng khen cho các vận động viên tiêu biểu đạt thành tích xuất sắc tại SEA Games 33

Bày tỏ tin tưởng, Thủ tướng mong muốn toàn ngành tiếp tục phát huy truyền thống, đoàn kết, đổi mới mạnh mẽ, nhìn xa, nghĩ sâu, làm lớn, vững bước tiến vào kỷ nguyên mới, đóng góp quan trọng tạo nền tảng vững chắc đưa đất nước phát triển giàu mạnh, hùng cường, nhân dân ấm no, hạnh phúc.

Tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính và các Phó Thủ tướng đã trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng 14 vận động viên tiêu biểu của Đoàn Thể thao Việt Nam đạt thành tích xuất sắc tại SEA Games 33.

VĨNH XUÂN