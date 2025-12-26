44 tỷ USD từ công nghiệp văn hóa, động lực tăng trưởng mới của nền kinh tế

Giao lưu với các đoàn phim tại Hội chợ mùa Thu 2025

Bám sát tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, xác định hoàn thiện thể chế là một trong ba khâu đột phá chiến lược, Bộ VH-TT-DL đã chủ động đề xuất, tham mưu và huy động các nguồn lực nhằm hoàn thiện cơ chế, tạo môi trường thuận lợi cho ngành, đặc biệt là công nghiệp văn hóa phát triển.

Trọng tâm trong chỉ đạo điều hành là việc tham mưu Chính phủ ban hành Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam giai đoạn 2025-2035, tầm nhìn đến năm 2045. Chiến lược xác định công nghiệp văn hóa là khu vực kinh tế quan trọng, có khả năng đóng góp bình quân từ 6,5-7,5% GDP mỗi năm. Các lĩnh vực như điện ảnh, nghệ thuật biểu diễn, trò chơi điện tử, báo chí, phát thanh - truyền hình, xuất bản và du lịch văn hóa được định hướng trở thành động lực mới cho tăng trưởng kinh tế.

Thực tiễn phát triển cho thấy, điện ảnh Việt Nam ghi dấu ấn đậm nét qua hàng loạt bộ phim đạt doanh thu trên 100 tỷ đồng (Mai, Thám Tử Kiên, Địa đạo, Tử chiến trên không...), tiệm cận gần 800 tỷ đồng (Mưa đỏ). Cùng với đó, hệ thống liên hoan nghệ thuật chuyên nghiệp từ cải lương, chèo, tuồng, kịch nói đến các concert khu vực và quốc tế được tổ chức ngày càng quy mô, góp phần tạo không gian sáng tạo, tôn vinh tài năng nghệ sĩ và lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống.

Công nghiệp văn hóa dần khẳng định vị trí trong cơ cấu kinh tế quốc gia. Giá trị sản xuất của các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam ước đạt bình quân 1,059 triệu tỷ đồng mỗi năm, tương đương khoảng 44 tỷ USD. Số lượng cơ sở kinh tế hoạt động trong lĩnh vực này tăng bình quân 7,2%/năm; lực lượng lao động tăng khoảng 7,4%/năm.

Song song với xây dựng chính sách, nhiều hoạt động quy mô quốc gia và quốc tế được triển khai nhằm quảng bá thành tựu và kết nối các ngành công nghiệp văn hóa, như Triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, Hội chợ mùa Thu năm 2025, Hội nghị quốc tế về các ngành công nghiệp văn hóa với chủ đề “Nền tảng phát triển du lịch bền vững”...

Trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật, các hoạt động sáng tác, quảng bá tác phẩm tiếp tục được đẩy mạnh; nhiều tác phẩm có giá trị tư tưởng và nghệ thuật được xuất bản, biểu diễn. Công tác bồi dưỡng lực lượng sáng tác trẻ, tổ chức hội thảo nghề nghiệp và giải thưởng chuyên ngành được chú trọng. Điện ảnh được hoàn thiện hành lang pháp lý, thích ứng với phát hành trên nền tảng số; số lượng phim Việt ra rạp và tham gia các liên hoan trong nước, quốc tế tăng, góp phần nâng cao vị thế văn hóa Việt Nam trên trường quốc tế.

VĨNH XUÂN