Đổi thay tại thị trường hàng xa xỉ lớn thứ 3 thế giới

Cửa hàng của Louis Vuitton tại Thành Đô, Tứ Xuyên, Trung Quốc. Ảnh: LOUIS VUITTON

Theo một báo cáo do Công ty Tư vấn Yaok Institute công bố hôm 18-1, chi tiêu mua hàng xa xỉ ở Trung Quốc đại lục năm 2022 đã giảm 15% so với cùng kỳ năm 2021, bị ảnh hưởng nặng nề do niềm tin của người tiêu dùng suy yếu và các hạn chế nhằm ngăn chặn sự lây lan của đại dịch Covid-19.

Năm ngoái, chi tiêu mua hàng xa xỉ tăng 11%, song vẫn thấp hơn đáng kể so với mức tăng 37% của năm 2021. Tuy nhiên, các thương hiệu vẫn có lý do để đặt cược lớn vào Trung Quốc và giới siêu giàu.

Báo cáo của Công ty Bain & Company cho biết, Trung Quốc đại lục đứng thứ 3 trên toàn cầu về doanh số bán hàng xa xỉ cá nhân, với thị phần 15% trong năm 2022, sau châu Mỹ với thị phần 32% và châu Âu 27%. Con số này dự báo sẽ tăng lên tới 26% vào năm 2030 và Trung Quốc có thể trở thành thị trường hàng xa xỉ lớn nhất thế giới.

Trong bối cảnh đó, các tòa nhà mới được thiết kế và xây dựng cho Louis Vuitton, Dior và Hermès đã mọc lên ở Taikoo Li Sanlitun - địa danh thời trang bán lẻ nổi tiếng của Bắc Kinh ở trung tâm quận Triều Dương.

Theo ông Zhu Jianhui, các nhà bán lẻ xa xỉ lớn nhất châu Âu như Chanel và Burberry cũng đã tăng cường nỗ lực nâng cấp các cửa hàng bán lẻ hiện tại - tập trung vào việc cải thiện phòng VIP nâng cao trải nghiệm mua sắm cho khách hàng siêu giàu…

Trong khi đó, một số thương hiệu giá cả phải chăng đang tăng tốc thâm nhập vào các thành phố nhỏ hơn để tìm kiếm sự tăng trưởng mới, trong đó có Coach - thương hiệu thời trang Mỹ có 241 cửa hàng bán lẻ và giảm giá ở Trung Quốc đại lục, hơn 60 trong số đó nằm ở các thành phố hạng ba và hạng tư như Tinh Đài ở tỉnh Hà Bắc, An Sơn ở tỉnh Liêu Ninh và Liêu Thành ở tỉnh Sơn Đông.

Các thương hiệu khác cùng phân khúc với Coach cũng đang nỗ lực mở rộng sự hiện diện trực tuyến. Từ tháng 1-2023, Michael Kors đã tham gia nền tảng Douyin (TikTok của Trung Quốc) và bắt đầu bán sản phẩm thông qua livestream. Ngay sau đó, Versace đã đưa thương hiệu phụ nhắm đến giới trẻ Versace Jeans Couture vào không gian livestream. Trên Tmall Luxury Pavilion của Alibaba Group Holding Inc., hơn 200 thương hiệu xa xỉ đã thiết lập tài khoản chính thức tính đến tháng 9-2022.

Theo ông Zhu Jianhui, người đứng đầu nghiên cứu bán lẻ tại nhà cung cấp dịch vụ bất động sản JLL Trung Quốc đối với những người mua sắm xa xỉ cấp thấp, các mặt hàng xa xỉ không phải là thứ họ cần mua thường xuyên và động lực mua hàng của họ rất đa dạng. Ví như khi thu nhập thấp, chi tiêu xa xỉ trước tiên sẽ bị cắt giảm và họ dễ dàng thay thế hàng hóa cao cấp bằng các lựa chọn thay thế rẻ hơn.

MINH CHÂU