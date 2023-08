Đồng bào dân tộc thiểu số ở Hà Nội được quan tâm kịp thời, hỗ trợ hiệu quả

Tại hội nghị, đại diện UBND TP Hà Nội cho biết, trên địa bàn thành phố có khoảng 108.000 người đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) (chiếm 1,3% dân số toàn thành phố) thuộc 50/53 dân tộc sinh sống đan xen cùng người Kinh ở hầu hết 30/30 quận, huyện, thị xã của thành phố.

Những năm qua, công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc luôn được TP Hà Nội quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện đảm bảo, đầy đủ kịp thời. Đặc biệt, Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS, miền núi của Thủ đô giai đoạn 2021-2030, giai đoạn 1 (2021-2025) được triển khai thực hiện đã góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, nhất là đồng bào DTTS ở Thủ đô.

Trong giai đoạn 2021-2025, TP Hà Nội đã ưu tiên dành nguồn lực lớn với hơn 2.144 tỷ đồng để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS, miền núi của Thủ đô. Đến nay, đã bố trí hơn 1.172 tỷ đồng để hỗ trợ các huyện vùng đồng bào DTTS. Sau gần 3 năm triển khai thực hiện, thành phố đã hoàn thành và cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu đến năm 2025 của Quốc hội đề ra...

Đáng chú ý, hệ thống chính trị cơ sở vùng DTTS, miền núi được xây dựng vững mạnh, khối đại đoàn kết dân tộc được củng cố, an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội vùng DTTS, miền núi của Thủ đô được giữ vững.

Đánh giá cao những kết quả đạt được trên, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến nêu rõ, thành phố luôn quan tâm Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2021 – 2030 nên đã chủ động và sớm cụ thể hóa các chỉ tiêu để thực hiện. Các sở, ban, ngành đã chủ động xây dựng kế hoạch, tích cực phối hợp các địa phương tổ chức thực hiện. MTTQ, các tổ chức chính trị xã hội đã phát huy vai trò giám sát, phản biện, tuyên truyền, vận động Nhân dân, đồng bào vùng DTTS, miền núi tích cực hưởng ứng tham gia thực hiện chương trình.

Bên cạnh những kết quả đạt được, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến cũng chỉ ra một số vấn đề tồn tại trong quá trình thực hiện và yêu cầu thời gian tới, phải rà soát lại các chỉ tiêu, mục tiêu để cụ thể hóa trong quá trình thực hiện. Nhất là các chỉ tiêu theo Quyết định số 1719/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội cũng yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương của thành phố tiếp tục xây dựng, củng cố nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở. Đảm bảo quốc phòng an ninh, giữ gìn trật tự an toàn xã hội vùng DTTS. Chủ động ngăn chặn, kiên quyết đấu tranh với các hoạt động lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo, dân tộc để chia rẽ, phá hoại khối đoàn kết toàn dân tộc, gây mất an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở địa phương.