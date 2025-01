Đồng chí Nguyễn Phước Lộc chúc tết các đơn vị công an

Chiều 21-1, đoàn công tác Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM do đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng Đoàn, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc tết lực lượng Công an TPHCM.

Đoàn đã đến thăm, chúc tết Phòng CSGT (PC08), Công an TPHCM khi đơn vị này đang họp triển khai đảm bảo giao thông cho người dân về quê ăn tết. Thượng tá Trần Trung Hiếu, Trưởng Phòng PC08 báo cáo thành tích tiêu biểu của lực lượng năm 2024 về đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn.

Năm 2024, Phòng PC08 triển khai nhiều biện pháp qua đó kéo giảm về số người chết, số người bị thương. Đặc biệt, từ ngày đầu năm 2025 tới nay khi áp dụng Nghị định 168, người dân đã ý thức và chấp hành luật giao thông hơn. Chỉ trong 20 ngày đầu năm, số vụ cùng số người chết và bị thương ở thành phố giảm mạnh.

Phát biểu tại buổi thăm, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc biểu dương những thành tích của Phòng PC08 trong năm 2024. Đặc biệt, CSGT TPHCM đã cùng các đơn vị Công an TPHCM thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn, góp phần kéo giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí.

Nhân dịp năm mới 2025, đồng chí Nguyễn Phước Lộc chúc cán bộ, chiến sĩ của đơn vị mạnh khỏe, nhiều niềm vui, hạnh phúc. Đồng thời, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM mong muốn cán bộ, chiến sĩ tiếp tục phối hợp các ban ngành tuyên truyền, vận động người dân tham gia giao thông an toàn, góp phần xây dựng TPHCM văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Đến thăm, chúc tết Văn phòng Cơ quan CSĐT (PC01), Công an TPHCM, đồng chí Nguyễn Phước Lộc đánh giá cao những thành tích Phòng PC01 đạt được thời gian qua. Cán bộ, chiến sĩ của đơn vị đã mưu trí, dũng cảm để đạt được những kết quả đáng ghi nhận trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm.

Nhân dịp tết cổ truyền, đồng chí Nguyễn Phước Lộc chúc cán bộ, chiến sĩ Phòng PC01 cùng gia đình dồi dào sức khỏe, hạnh phúc; tập thể đơn vị phát huy những kết quả của đơn vị đã đạt được, lập thêm nhiều chiến công, góp phần bảo vệ cuộc sống bình yên cho người dân, đóng góp cho sự phát triển của thành phố.

Đoàn cũng thăm, chúc tết Phòng An ninh nội địa (PA02), Công an TPHCM, đồng chí Nguyễn Phước Lộc chia sẻ, đánh giá cao những kết quả mà Phòng PA02 nói riêng và toàn bộ lực lượng Công an TPHCM đã đạt được trong thời gian qua. Phó Bí thư Thành ủy TPHCM cũng thăm hỏi, động viên từng cán bộ chiến sĩ Phòng PA02.

Nhân dịp năm mới, đồng chí Nguyễn Phước Lộc gửi lời chúc sức khỏe tới cán bộ, chiến sĩ Phòng PA02 cùng gia đình có một mùa xuân ấm áp, nghĩa tình.

Đồng chí tin tưởng, cán bộ chiến sĩ Phòng PA02 tiếp tục phát huy những thành tích xuất sắc đạt được trong năm qua; chủ động tấn công trên các lĩnh vực, ngăn chặn, xử lý nhanh gọn các hoạt động phạm tội và giữ gìn an ninh trật tự cho thành phố bình yên, cho người dân đón tết trọn vẹn, đầm ấm.

