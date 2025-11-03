Đồng chí Võ Văn Minh: Phường Tam Bình còn nhiều dư địa phát triển

Đồng chí Võ Văn Minh cho rằng dư địa phát triển của phường Tam Bình rất lớn. Phường cần khai thác hiệu quả lợi thế từ quy hoạch chung, quy hoạch phân khu; chủ động lập danh mục các công trình đột phá giao thông...

Ngày 3-11, Đảng ủy phường Tam Bình (TPHCM) tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ phường lần thứ 2, nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Võ Văn Minh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM dự và chỉ đạo hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Võ Văn Minh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của Đảng bộ phường Tam Bình thời gian qua. Nhấn mạnh nhiệm vụ phát triển Đảng, đồng chí Võ Văn Minh yêu cầu phường Tam Bình quan tâm tạo nguồn từ đoàn viên, thanh niên, công nhân, người lao động tại các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập, coi đây là lực lượng quan trọng để bồi dưỡng, phát triển đảng viên mới.

Đồng chí Võ Văn Minh cũng đề cập đến thu - chi ngân sách của phường, qua đó yêu cầu phường phối hợp chặt chẽ với cơ quan thuế trong trao đổi dữ liệu, rà soát nguồn thu; đồng thời quan tâm hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh, đẩy nhanh giải quyết hồ sơ đăng ký kinh doanh; khơi thông các dự án trên địa bàn để tạo nguồn thu.

Đồng chí cũng yêu cầu phường chủ động cải thiện môi trường đầu tư, thu hút doanh nghiệp, mạnh dạn kiến nghị các dự án đầu tư công.

Về quốc phòng - an ninh, đồng chí lưu ý tình trạng lấn chiếm lòng, lề đường, đặc biệt tại khu vực chợ đầu mối, yêu cầu phường tập trung chấn chỉnh trật tự đô thị, kiểm tra các kho bãi tự phát, đảm bảo hoạt động đúng quy định, chủ động xử lý ùn tắc giao thông trong thời gian chờ các dự án giao thông kết nối.

Đồng chí Võ Văn Minh cho rằng dư địa phát triển của phường Tam Bình rất lớn. Phường cần khai thác hiệu quả lợi thế từ quy hoạch chung, quy hoạch phân khu; chủ động lập danh mục các công trình đột phá giao thông, tập trung bồi thường, giải phóng mặt bằng đường Vành đai 2; đồng thời phối hợp với các địa phương và thành phố triển khai các dự án kết nối để mở ra không gian phát triển mới. Song song đó, quan tâm giữ gìn môi trường, bảo vệ hành lang kênh rạch, vận động người dân xây dựng tuyến đường xanh, hẻm xanh.

Đồng chí cũng lưu ý phường rà soát các chỉ tiêu nghị quyết, bổ sung các chỉ tiêu bám sát Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, đặc biệt là 4 nhiệm vụ Tổng Bí thư Tô Lâm đã chỉ đạo TPHCM giải quyết ngay trong nhiệm kỳ: ùn tắc giao thông, ngập nước, ô nhiễm môi trường và xây dựng thành phố không có ma túy.

Liên quan triển khai Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, đồng chí đề nghị phường chuẩn bị nhân sự công nghệ thông tin, đẩy mạnh hoạt động tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, xây dựng phần mềm điều hành nội bộ để bảo đảm công tác lãnh đạo, chỉ đạo thông suốt.

Tại hội nghị, đồng chí Võ Văn Minh đã trao quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM về chuẩn y bổ sung nhân sự Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy phường Tam Bình nhiệm kỳ 2025-2030 đối với 2 đồng chí: Nguyễn Thị Phương Linh và đồng chí Bùi Thị Oanh Tiến. Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy phường hiện có 5 ủy viên; Đảng ủy phường đã kiện toàn Ban Chấp hành gồm 31 đồng chí. Đồng chí Võ Văn Minh (thứ 2 từ phải sang) trao quyết định chuẩn y đến 2 Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy phường

