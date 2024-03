Dông, lốc, mưa đá đầu mùa xuất hiện ở Tây Bắc

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia thông tin, sáng 1-3, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết khu vực Bắc bộ, Bắc Trung bộ và một số nơi ở Trung Trung bộ. Ở Vịnh Bắc bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8.

Họa đồ phạm vi, cường độ lan tỏa của không khí lạnh sáng 1-3. Nguồn: Trung tâm DBKTTV quốc gia

Dự báo hôm nay, khu vực Đông Bắc bộ như Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái, trời tiếp tục rét đậm, vùng núi rét hại và có khả năng kéo dài đến ngày 2-3; còn khu vực Tây Bắc bộ và Bắc Trung bộ trời rét.

Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất là ở khu vực Đông Bắc bộ (phổ biến 10-13 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ C.

Thông tin từ Công an tỉnh Lai Châu cho biết, trên địa bàn xã Tà Tổng, huyện Mường Tè (Lai Châu) vừa xảy ra một trận dông, lốc đầu mùa kèm sét và mưa đá. Cơ bản dông lốc không gây thiệt hại đối với công trình kiên cố, nhưng đã thổi bay mái tôn và làm hư nặng ngôi nhà gỗ 3 gian ở bản Cao Chải, xã Tà Tổng.

Dông, lốc, mưa đá thổi bay mái nhà anh Giàng Chờ Tống ở bản Cao Chải, xã Tà Tổng. Ảnh: Công an tỉnh Lai Châu

Ngay khi nhận được thông tin, lực lượng Công an xã Tà Tổng cùng Công an huyện Mường Tè đã điều động nhân lực xuống hiện trường, kịp thời cùng bà con dân bản giúp gia đình di chuyển người, lương thực, đồ đạc tránh trú vào nơi an toàn, dựng lại ngôi nhà.

Công an xã Tà Tổng vận động và quyên góp hiện vật nhỏ để hỗ trợ, chia sẻ với khó khăn của gia đình anh Tống. Ảnh: DƯƠNG ĐINH

Công an tỉnh Lai Châu thông tin thêm, hàng năm, từ cuối tháng 2 đến đầu tháng 3, do xung nhiệt và giao mùa, trên địa bàn tỉnh Lai Châu thường xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như mưa đá, dông lốc... Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu, lực lượng công an các xã được giao bám sát địa bàn để kịp thời hỗ trợ người dân phòng tránh nguy cơ, giảm thiểu thiệt hại, khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra.

Công an xã Tà Tổng và Công an huyện Mường Tè hỗ trợ người dân dựng lại ngôi nhà bị thiệt hại do dông, lốc, mưa đá ngày 29-2. Clip: DƯƠNG ĐINH

Ngày 1-3, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai cho biết, do tác động của không khí lạnh, ở miền núi phía Bắc đã có mưa, trên Biển Đông có gió mạnh, sóng lớn do không khí lạnh. Vì vậy, đề nghị các địa phương tổ chức trực ban, theo dõi diễn biến thời tiết, thông tin dự báo, cảnh báo thiên tai, không khí lạnh tăng cường và rét, gió mạnh, sóng lớn trên biển… để chủ động triển khai các biện pháp ứng phó phù hợp.

