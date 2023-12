Dông lốc quật đổ cây phượng già, đè trúng ô tô tại Hà Nội

Xe ô tô bị thân cây phượng già đổ trúng trưa 16-12

Thân cây đã đè trúng chiếc xe ô tô đang đỗ dưới lòng đường. Hậu quả, xe bị hư hỏng nặng, mui xe và kính chắn gió phía sau bị vỡ nát. Tại thời điểm xảy ra không có người trên xe và người qua lại.

Cây phượng gãy đổ có đường kính gốc khoảng 50cm, cao hơn 4m, phần gốc và thân cây đã bị sâu mọt ăn mục ruỗng nhưng lá vẫn xanh tốt.

Gốc phượng đã bị mục rỗng từ lâu

Sau khi sự cố xảy ra, lực lượng CSGT và công an phường sở tại đã có mặt tại hiện trường, phân luồng giao thông, giải phóng chướng ngại vật...

Cây phượng bị đổ có đường kính thân khá lớn. Ảnh: CTV

Cập nhật từ Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, đến chiều 16-12, nhiệt độ tại Hà Nội còn 15oC; không khí lạnh đã lan tỏa khắp Đông Bắc bộ, hầu hết Bắc Trung bộ và một số nơi thuộc Tây Bắc bộ (khu vực này không khí lạnh lệch Đông, nên đến chậm hơn).

Dự báo từ ngày 17-12, không khí lạnh sẽ tiếp tục lan tỏa xuống Trung Trung bộ nên Bắc bộ sẽ nằm sâu trong khối không khí lạnh. Đêm nay, Hà Nội sẽ lạnh hơn nữa.

Từ sáng 17-12 trở đi, dự báo nhiệt độ tại Hà Nội chỉ còn 13oC; nhiệt độ phổ biến tại đồng bằng Bắc bộ là 11-14oC, vùng núi là 7-10oC, vùng núi cao dưới 3oC.



Theo các chuyên gia khí tượng, đợt không khí lạnh này sẽ không mạnh như dự báo ban đầu (nhiệt độ thấp nhất tại cả 3 miền Bắc - Trung - Nam sẽ tăng khoảng 3oC so với nhận định đưa ra cách đây 2-3 ngày); nhưng sẽ duy trì khá lâu nên sẽ ảnh hưởng ở mức độ nhẹ tới thời tiết tại TPHCM và Nam bộ.

Dự báo, nhiệt độ ban đêm tại TPHCM có thể giảm xuống mức 22-23oC (ít có khả năng xuống 20oC như dự báo trước đó).

VĂN PHÚC