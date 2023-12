Không khí lạnh tràn tới Hà Nội

Tại Bắc Ninh, Bắc Giang... khoảng 9-10 giờ sáng nay (16-12), trời bắt đầu rét cóng, nhiệt độ xuống còn 15-16oC. Thái Bình, Nam Định trời nổi dông gió, có nơi mưa to.



Ảnh chụp khối không khí lạnh qua vệ tinh lúc 10 giờ sáng 16-12

Từ đêm nay, Bắc bộ, Bắc Trung bộ bước vào đợt rét đậm, rét hại đầu tiên của mùa Đông này. Rét có thể kéo dài nhiều ngày, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 11 - 14oC, vùng núi 7 - 10oC và vùng núi cao dưới 3oC. Cần đề phòng băng giá, sương muối, mưa tuyết cũng có thể xảy ra nhưng xác suất thấp.

Khu vực Trung Trung bộ từ chiều tối nay đến hết ngày mai 17-12 có mưa dông. Quảng Trị, Thừa Thiên Huế có nơi mưa rất to 150mm. Tây Nguyên, Nam bộ thời tiết hôm nay (16-12) nắng ráo.

>>>Clip gió lạnh bắt đầu về tới Hà Nội lúc 10 giờ 30 phút sáng nay 16-12:

