Vĩnh Long: Phát hiện 17 trường hợp vi phạm trong kinh doanh vàng

Ngày 6-8, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Vĩnh Long cho biết, từ ngày 29-7 đến 4-8, đơn vị đã đồng loạt kiểm tra hoạt động kinh doanh vàng, kim cương và trang sức trên địa bàn và phát hiện 17 vụ vi phạm trong tổng số 21 cơ sở được kiểm tra.

Theo đó, đã xử lý 6 vụ, 11 vụ còn lại đang được tiếp tục thẩm tra, xác minh. Đợt này, lực lượng chức năng tập trung kiểm tra việc chấp hành quy định về niêm yết giá, nguồn gốc hàng hóa, chất lượng sản phẩm, nhãn hàng hóa và các dấu hiệu gian lận thương mại, hàng giả.

Kết quả bước đầu cho thấy, các hành vi vi phạm chủ yếu là kinh doanh vàng trang sức có nhãn hàng hóa không đúng quy định, kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ và hàng giả mạo nhãn hiệu.

Tổng số tiền xử phạt hơn 90 triệu đồng; tang vật vi phạm trị giá gần 302 triệu đồng, gồm 22 nhẫn vàng các loại.

Lực lượng quản lý thị trường cũng lấy 2 mẫu vàng gửi cơ quan chuyên môn để kiểm định chất lượng.

Chi cục Quản lý thị trường sẽ tiếp tục phối hợp các lực lượng chức năng tăng cường quản lý địa bàn, theo dõi sát diễn biến thị trường; kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trong kinh doanh vàng và trang sức.

TÍN HUY