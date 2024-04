Đồng Nai: Bắt giữ đối tượng sát hại cô gái 17 tuổi trong phòng trọ

Ngày 20-4, Phòng CSHS Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp cùng Công an TP Biên Hòa tạm giữ nghi can Nguyễn Văn Bảo (sinh năm 1991, quê TP Cần Thơ) để điều tra về hành vi "Giết người".