Đồng Nai: Khởi tố công chứng viên tiếp tay lừa đảo 8 tỷ đồng

Ngày 9-11, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Võ Văn Thành (64 tuổi), nguyên là Công chứng viên của Phòng Công chứng số 03 tỉnh Đồng Nai.