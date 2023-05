Đồng Nai: Tạm giữ nhóm đối tượng trộm sắt cầu Ghềnh cũ

Ngày 4-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Biên Hòa đang tạm giữ nhóm đối tượng tham gia vụ trộm cắp sắt cầu Ghềnh cũ để phục vụ điều tra.

Theo điều tra của công an, vào tháng 11-2022, Chi cục Thi hành án Biên Hòa phối hợp với Viện KSND TP Biên Hòa kiểm tra vật chứng là các nhịp cầu Ghềnh và đầu kéo sà lan đang lưu giữ tại bãi đất ven sông Đồng Nai thì phát hiện 4 nhịp cầu bị cắt rời, nhiều thanh sắt (tổng trọng lượng khoảng 18 tấn) và 1 sà lan mang số hiệu SG-3745 (tổng trị giá khoảng 150 triệu đồng) bị lấy trộm.

Sau một thời gian điều tra, vào cuối tháng 4-2023, Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Biên Hòa đã xác định các đối tượng: Nguyễn Ngọc Hiếu (38 tuổi, ngụ phường Hòa Bình, TP Biên Hòa), Cao Văn Viên (48 tuổi, ngụ xã Vĩnh Hòa, TX Tân Châu, tỉnh An Giang); Nguyễn Văn Ngọc (22 tuổi, ngụ phương Hóa An, TP Biên Hòa) và Ao Thành Đạt (25 tuổi, ngụ phường Bửu Hòa, TP Biên Hòa) đã thực hiện các vụ trộm nên tiến hành bắt giữ.

​Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận được Thế Anh (chưa rõ nhân thân lai lịch) rủ đi trộm cắp sắt cầu Ghềnh cũ. Để thực hiện vụ trộm này, Thế Anh đã chuẩn bị các bình gió đá, máy cắt sắt để cắt các nhịp cầu Ghềnh thành từng đoạn sắt ngắn rồi dùng ghe vận chuyển đi đến các địa điểm khác tiêu thụ.

Khu vực mà các đối tượng tập kết sắt là bến đò ở phường Bửu Hòa và bãi đất ở phường Tân Hạnh (TP Biên Hòa). Số sắt trộm được, các đối tượng mang bán cho những người mua phế liệu, mỗi ngày các đối tượng lấy được khoảng 350-600kg sắt.