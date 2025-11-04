Xã hội

Đồng Nai tiếp nhận 65 công dân Việt Nam được Campuchia trao trả

SGGPO

Ngày 4-11, Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Hoa Lư (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Nai) đã phối hợp với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh và một số đơn vị liên quan tổ chức tiếp nhận 65 công dân Việt Nam được Campuchia trao trả.

Lực lượng biên phòng, công an làm việc với các công dân Việt Nam được Campuchia trao trả
Lực lượng biên phòng, công an làm việc với các công dân Việt Nam được Campuchia trao trả

Trong số 65 công dân, có 64 công dân chạy thoát khỏi một cơ sở lừa đảo trực tuyến tại tỉnh Banteay Meanchey và 1 công dân bị bắt do cư trú bất hợp pháp tại tỉnh Oddar Meanchey.

Trước khi được trao trả về Việt Nam, số công dân này đã bị tạm giữ tại Trung tâm Câu lưu, thuộc Tổng cục Di trú, Bộ Nội vụ Campuchia ở tỉnh Siem Reap.

congdan1.jpg
Công dân Việt Nam được phía Camphuchia trả về tại cửa khẩu Quốc tế Hoa Lư

Được biết, 65 công dân Việt Nam (độ tuổi từ 16 đến 40).

Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Hoa Lư đã phối hợp với công an các tỉnh, thành phố để làm việc với các công dân, hoàn thành các thủ tục tiếp nhận theo quy định.

PHÚ NGÂN

Từ khóa

Tổng cục Di trú Oddar Meanchey Bộ Nội vụ Campuchia Xiêm Riệp Trao trả Công dân Bất hợp pháp Về Việt Nam Thường trú Banteay Meanchey cơ sở lừa đảo trực tuyến

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn