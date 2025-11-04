Đồng Nai tiếp nhận 65 công dân Việt Nam được Campuchia trao trả

Ngày 4-11, Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Hoa Lư (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Nai) đã phối hợp với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh và một số đơn vị liên quan tổ chức tiếp nhận 65 công dân Việt Nam được Campuchia trao trả.

Lực lượng biên phòng, công an làm việc với các công dân Việt Nam được Campuchia trao trả

Trong số 65 công dân, có 64 công dân chạy thoát khỏi một cơ sở lừa đảo trực tuyến tại tỉnh Banteay Meanchey và 1 công dân bị bắt do cư trú bất hợp pháp tại tỉnh Oddar Meanchey.

Trước khi được trao trả về Việt Nam, số công dân này đã bị tạm giữ tại Trung tâm Câu lưu, thuộc Tổng cục Di trú, Bộ Nội vụ Campuchia ở tỉnh Siem Reap.

Công dân Việt Nam được phía Camphuchia trả về tại cửa khẩu Quốc tế Hoa Lư

Được biết, 65 công dân Việt Nam (độ tuổi từ 16 đến 40).

Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Hoa Lư đã phối hợp với công an các tỉnh, thành phố để làm việc với các công dân, hoàn thành các thủ tục tiếp nhận theo quy định.

PHÚ NGÂN