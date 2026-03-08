Pháp luật

Đồng Nai: Xử phạt tài xế đi sai làn đường từ tin báo của người dân

Sáng 8-3, Trạm Cảnh sát giao thông (CSGT) Ngã ba Thái Lan, Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với tài xế Đ.Đ.T. (42 tuổi, ngụ tỉnh Quảng Ngãi) về hành vi điều khiển xe khách giường nằm không đi đúng làn đường quy định khi lưu thông trên quốc lộ 51.

Trước đó, Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai tiếp nhận phản ánh của người dân về việc xe khách BKS 76H-072.xx có dấu hiệu vi phạm quy định về làn đường khi lưu thông trên quốc lộ 51, theo hướng từ vòng xoay Cổng 11 đi ngã tư Vũng Tàu, vào khoảng 6 giờ 22 phút ngày 5-3.

647360750_958619246506195_6701472362888413542_n.jpg
Phương tiện di chuyển sai làn đường bị camera người dân ghi nhận và trình báo lực lượng chức năng

Theo nội dung phản ánh, khi đến Km1+200, đoạn qua khu vực nút giao ngã ba Bến Gỗ, phương tiện này lưu thông trên làn đường số 3, tính từ dải phân cách giữa, không đúng quy định phân làn tại khu vực.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Trạm CSGT Ngã ba Thái Lan đã khẩn trương xác minh, làm rõ và mời tài xế cùng phương tiện đến làm việc.

648443054_958619239839529_126080153880353140_n.jpg
Cán bộ CSGT lập biên bản xử phạt đối với tài xế Đ.Đ.T

Tại cơ quan công an, tài xế Đ.Đ.T. thừa nhận do không chú ý quan sát, không nhận thấy biển báo phân chia làn đường tại khu vực nên sau khi qua đèn tín hiệu giao thông ngã ba Bến Gỗ vẫn tiếp tục điều khiển phương tiện lưu thông trên làn đường số 3. Đến khu vực đèn tín hiệu ngã tư Cầu Đen, tài xế mới điều khiển xe chuyển sang làn đường số 2.

Căn cứ khoản 5, Điều 6 Nghị định số 168/2024/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, Trạm CSGT Ngã ba Thái Lan đã lập biên bản vi phạm hành chính, đồng thời tạm giữ giấy phép lái xe của tài xế theo quy định.

Từ khóa

Ngã ba Bến Gỗ Ngã tư Vũng Tàu Đ.Đ.T Nghị định số 168/2024/NĐ-CP Làn đường Quốc lộ 51 Đèn tín hiệu giao thông Dải phân cách Lập biên bản Biển số

