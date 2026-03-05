Đồng Tháp bảo vệ vùng chuyên canh sầu riêng trước hạn mặn

Trước diễn biến xâm nhập mặn trong mùa khô 2025-2026 ngày càng phức tạp, Đồng Tháp chủ động nhiều giải pháp, đảm bảo an toàn sản xuất nông nghiệp; đặc biệt chú trọng bảo vệ hơn 134.000ha diện tích cây ăn trái lớn nhất vùng ĐBSCL.

Người dân xã Ngũ Hiệp đắp mô sầu riêng cao để bảo vệ cây sầu riêng không bị nhiễm mặn

Theo Sở NN-MT tỉnh Đồng Tháp, xâm nhập mặn mùa khô năm 2025-2026 dự báo sẽ đạt đỉnh vào rằm tháng 2 Âm lịch. Trên sông Tiền, hiện ngành chức năng đo được độ mặn 1g/L, mặn sẽ xâm nhập đến khu vực cống Xoài hột, xã Kim Sơn – nơi có hệ thống sông ngòi dày đặc và là vùng chuyên canh cây ăn trái miệt vườn nổi tiếng với các loại cây chủ lực như: sầu riêng, vú sữa Lò Rèn, bưởi da xanh và các giống nhãn…

Nông dân Phạm Văn Bảy, xã Kim Sơn, cho biết, bình thường mỗi ngày ông cùng bà con nông dân đo độ mặn một lần lúc triều cường lên. Mùa này, ông Bảy đo độ mặn 2 lần/ngày. Riêng mương và ao vườn, ông Bảy đã trữ đầy nước, đảm bảo đủ trong mùa hạn mặn năm nay.

Còn tại xã Ngũ Hiệp, tỉnh Đồng Tháp, nơi có hơn 3.100ha diện tích sản xuất nông nghiệp, trong đó có đến hơn 95% diện tích trồng sầu riêng, mỗi mùa hạn mặn xâm nhập, cù lao Ngũ Hiệp bị bao vây bởi 4 bề nước nhiễm mặn. Để ứng phó với mùa hạn mặn 2025-2026, nông dân xã Ngũ Hiệp thực hiện nhiều giải pháp.

Ông Trần Văn Bon, xã Ngũ Hiệp, cho biết, gia đình ông đã chủ động nạo vét mương, tích trữ nước ngọt từ trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ để bảo vệ 1,5ha sầu riêng. Thời điểm này, ông thường xuyên vớt lục bình, giải phóng các chướng ngại vật trong các mương, ao trong vườn sầu riêng để trữ nước ngọt, đồng thời rải trấu, sơ dừa lên gốc sầu riêng kết hợp trồng cỏ quanh gốc để giữ độ ẩm cho cây. Khi có thông báo độ mặn tăng sẽ thực hiện đóng cống mương vườn.

Nông dân Đồng Tháp nạo vét kênh mương, tích trữ nước

Trên địa bàn xã Ngũ Hiệp hiện có 4 cống ngăn mặn, khi độ mặn tăng, các cống sẽ được ngành chức năng vận hành đóng lại. UBND xã Ngũ Hiệp đã vận hành 6 giếng bơm dự phòng, không để bị động nếu mặn xâm nhập sâu. Ngoài ra, nhiều hộ dân trên địa bàn xã cũng đã chủ động đào ao, vét mương trữ nước.

Theo ông Đặng Văn Tuân, Phó Chủ tịch UBND xã Ngũ Hiệp, đến thời điểm này, người dân cũng đã có nhiều kinh nghiệm và chủ động ứng phó hạn mặn, bảo vệ đất sản xuất. Xã cũng đã bố trí 9 điểm đo hạn mặn 2 lần/ngày nhằm thông báo kịp thời cho người dân phòng chống hạn mặn, bảo vệ vùng chuyên canh cây sầu riêng.

NGỌC PHÚC