Giải phóng mặt bằng dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô giảm hơn 1.000 tỷ đồng

Đối với Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô được Quốc hội thông qua và giao Hà Nội làm cơ quan chủ trì. Dự án chia thành nhiều cấu phần, trong đó công tác giải phóng mặt bằng được tách riêng cho 3 địa phương gồm: Hà Nội, Bắc Ninh và Hưng Yên.

Ban đầu dự kiến đến hết năm 2026 mới hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng nhưng với sự vào cuộc rất tích cực của: Hà Nội, Bắc Ninh và Hưng Yên nên đến ngày 31-12-2025 cả 3 tỉnh, thành đã hoàn thành toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng báo cáo tại phiên họp thứ 24 Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải

Theo đồng chí Vũ Đại Thắng, UBND TP Hà Nội đã có tờ trình báo cáo Chính phủ để trình Quốc hội điều chỉnh một số nội dung của chủ trương đầu tư dự án này. Theo đó, riêng cấu phần giải phóng mặt bằng của Hà Nội giảm khoảng 2.500 tỷ đồng vốn ngân sách Trung ương, trong khi phần của Bắc Ninh tăng khoảng 670 tỷ đồng. Tổng thể toàn dự án giảm hơn 1.000 tỷ đồng chi phí giải phóng mặt bằng.

Việc giải phóng mặt bằng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô đã hoàn thành

Đối với phần thi công xây dựng, ông Vũ Đại Thắng cho biết, phần đường song hành trên địa bàn Hà Nội cơ bản đã hoàn thành. Với mặt bằng đã được bàn giao đầy đủ, TP Hà Nội dự kiến trong quý 2-2026 sẽ hoàn thành toàn bộ tuyến đường song hành của Vành đai 4 trên địa phận Hà Nội và đưa vào vận hành. Riêng phần đường trên cao và hợp phần BOT có tính chất phức tạp hơn do có nhiều cầu lớn và hệ thống đường cao tốc trên cao nên các doanh nghiệp trúng thầu đang triển khai thi công quyết liệt.

