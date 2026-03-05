TPHCM đề xuất đầu tư hoàn chỉnh đường Vành đai 3 với quy mô 8 làn xe cao tốc

Gói thầu xây lắp 5, Vành đai 3 đoạn trên cao qua các phường Long Bình, Long Trường, và phường Tăng Nhơn Phú đang khẩn trương tăng tốc thi công.

Chiều 5-3, Sở Xây dựng TPHCM đã trình UBND TPHCM dự thảo báo cáo về việc rà soát, đề xuất phương án đầu tư nâng cấp, hoàn thiện tuyến đường Vành đai 3 TPHCM theo đề nghị của Bộ Xây dựng.

Theo quy hoạch, đường Vành đai 3 TPHCM có chiều dài khoảng 130km, được định hướng xây dựng với quy mô 8 làn xe cao tốc. Trong đó, tuyến gồm khoảng 8,75km dự án thành phần 1A do Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận làm chủ đầu tư; khoảng 38,5km thuộc cao tốc Bến Lức - Long Thành do Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) thực hiện; khoảng 76,34km thuộc dự án Vành đai 3 TPHCM triển khai theo Nghị quyết 57/2022/QH15 của Quốc hội.

Hiện nay, các đoạn tuyến đang được đầu tư với quy mô chưa đồng bộ. Phần lớn các dự án thành phần theo Nghị quyết 57 được đầu tư giai đoạn phân kỳ với 4 làn xe cao tốc, vận tốc thiết kế 80km/h, bề rộng nền đường 19,75m và bố trí làn dừng khẩn cấp không liên tục. Dự án thành phần 1A dài 8,75km đã hoàn thành, đưa vào khai thác năm 2025 với quy mô 4 làn xe; đồng thời đang được điều chỉnh để nâng lên tiêu chuẩn đường cao tốc 4 làn xe, vận tốc thiết kế 100km/h. Trong khi đó, đoạn Mỹ Phước - Tân Vạn dài 15,3km hiện khai thác theo tiêu chuẩn đường đô thị 6 làn xe; còn cao tốc Bến Lức - Long Thành dự kiến hoàn thành vào năm 2026 với quy mô 4 làn xe cao tốc.

Đường Vành đai 3 TPHCM đoạn trên cao qua các phường Long Bình, Long Trường và phường Tăng Nhơn Phú chưa có làn dừng khẩn cấp. Ảnh: QUỐC HÙNG

Theo đánh giá của Sở Xây dựng, việc đầu tư chưa đồng bộ trên toàn tuyến và một số đoạn chưa đáp ứng đầy đủ quy chuẩn kỹ thuật đường cao tốc có thể ảnh hưởng đến năng lực thông hành và tổ chức giao thông. Qua rà soát, cơ quan chuyên môn đưa ra hai phương án đầu tư.

Phương án thứ nhất là bổ sung làn dừng khẩn cấp trong giai đoạn phân kỳ nhằm đáp ứng quy chuẩn đường cao tốc. Tuy nhiên, phương án này gặp nhiều khó khăn do kết cấu nền đường đã được xử lý theo quy mô hiện hữu, việc mở rộng có thể phát sinh chi phí lớn và tiềm ẩn rủi ro kỹ thuật.

Phương án thứ hai là đầu tư hoàn chỉnh toàn tuyến theo quy hoạch với quy mô 8 làn xe cao tốc, đồng thời nâng cấp các đoạn như Mỹ Phước - Tân Vạn và dự án thành phần 1A để đảm bảo đồng bộ. Tổng mức đầu tư sơ bộ cho phương án này ước tính hơn 60.000 tỷ đồng.

Từ thực tế này, TPHCM kiến nghị Bộ Xây dựng báo cáo Thủ tướng xem xét chấp thuận chủ trương đầu tư hoàn chỉnh đường Vành đai 3 TPHCM theo quy mô 8 làn xe cao tốc; đồng thời chỉ đạo Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận nghiên cứu điều chỉnh dự án thành phần 1A để bảo đảm đồng bộ với phương án nâng cấp toàn tuyến.

QUỐC HÙNG