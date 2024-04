Đồng Tháp: Tạm đóng cửa mỏ cát An Nhơn do nhà thầu thi công khai thác sâu quá mức cho phép

Chiều 3-4, ông Nguyễn Phi Đa, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết, UBND tỉnh vừa đóng mỏ cát giao cho doanh nghiệp khai thác tại xã An Nhơn (huyện Châu Thành) phục vụ thi công tuyến đường cao tốc Bắc Nam đoạn Cần Thơ - Hậu Giang - Cà Mau.

Mỏ cát An Nhơn được cấp phép cho CC1 khai thác theo cơ chế đặc thù

Nguyên nhân đóng mỏ cát là nhà thầu khai thác sâu vượt mức cho phép. Hiện tỉnh Đồng Tháp đang cho rà soát trữ lượng phần khai thác thời gian qua tại mỏ cát trên. UBND tỉnh Đồng Tháp đã lập 2 đoàn kiểm tra song song tại mỏ cát An Nhơn do công an tỉnh kiểm tra định kỳ và Sở TN-MT kiểm tra độc lập. Qua kiểm tra, bước đầu xác định có sai sót, khai thác sâu vượt mức cho phép ở một số vị trí.

“Trước mắt vẫn đóng cửa mỏ cát, nếu phát hiện sai sẽ đóng mỏ luôn, doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm đền bù phần cát khai thác vượt trữ lượng đó. Còn nếu không vi phạm về tổng thể sẽ cho khai thác trở lại”, ông Đa nói.



Trước đó, ngày 20-9-2023, UBND tỉnh Đồng Tháp cấp phép khai thác mỏ cát trên sông Tiền đoạn qua xã An Nhơn, huyện Châu Thành cho Tổng công ty xây dựng số 1 (CC1) khai thác, để cung ứng cát phục vụ thi công Dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam đoạn Cần Thơ - Hậu Giang - Cà Mau. Giấy phép khai thác mỏ được cấp cho nhà thầu thi công cao tốc theo cơ chế đặc thù. Công suất khai thác mỏ cát này hơn 547.000m3/năm. Tuy nhiên, từ sau Tết Nguyên đán 2024 đến nay, nhà thầu phải dừng khai thác mỏ cát này.

Được biết, toàn tỉnh Đồng Tháp có 7 mỏ cát đang khai thác phục vụ thi công Dự án cao tốc Cần Thơ - Hậu Giang - Cà Mau, không có mỏ cát nào phục vụ các công trình trên địa bàn tỉnh này.



TÍN HUY