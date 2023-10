Dự án đường cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ sắp về đích: Lực đẩy để vùng đất Chín Rồng cất cánh

Công an xác định từ tháng 8-2023 đến thời điểm bị bắt giữ, băng nhóm tội phạm do Tăng Quốc Tiến cầm đầu đã vận chuyển, tiêu thụ gần 6 tấn pháo nổ ra ngoài thị trường tại TPHCM và các tỉnh Cà Mau, Long An, Vĩnh Phúc và TP Hà Nội.