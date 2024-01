Dự án đường Vành đai 3: Quyết liệt hơn trong giải phóng mặt bằng

Chiều 4-1, Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Anh Tuấn đã có buổi làm việc với UBND TPHCM và UBND các tỉnh Long An, Bình Dương, Đồng Nai về tiến độ thực hiện dự án đường Vành đai 3.

Theo báo cáo chung, đến nay công tác giải phóng mặt bằng của TPHCM đã đạt 97%, Bình Dương 76%, Long An 98%, trong khi Đồng Nai chỉ đạt 5%. Thứ trưởng Lê Anh Tuấn đề nghị lãnh đạo các địa phương chỉ đạo quyết liệt hơn để hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng như chỉ đạo của Chính phủ. Đề nghị Long An, Đồng Nai, Bình Dương phối hợp hỗ trợ, kiểm soát chặt chẽ nguồn cát, chất lượng, giá cả, trong khi TPHCM phát huy vai trò điều phối, sử dụng vật liệu. Số gói thầu chưa triển khai tại TP Thủ Đức, huyện Củ Chi, Hóc Môn còn nhiều, do vậy đề nghị TPHCM gấp rút hoàn thiện các thủ tục để sớm triển khai.

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường cho biết, sự phối hợp giữa các địa phương trong việc thực hiện dự án thời gian qua khá hiệu quả.

Dự án có tổng chiều dài 76,3km đi qua TPHCM (47,35km), Đồng Nai (11,26km), Bình Dương (10,76km), Long An (6,81km), quy mô giai đoạn hoàn chỉnh 8 làn xe cao tốc, cấp đường ô tô cao tốc 100 km/giờ. Tổng mức đầu tư 75.378 tỷ đồng được đầu tư bằng ngân sách trung ương và ngân sách các địa phương; tiến độ cơ bản hoàn thành năm 2025 và đưa vào khai thác từ năm 2026.

QUỐC HÙNG