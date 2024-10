Dự án đường Vành đai 4 TPHCM: Long An xây dựng 5 khu tái định cư

Ngày 18-10, ông Đặng Hoàng Tuấn, Giám đốc Sở GTVT tỉnh Long An, cho biết, có 2.317 hộ dân bị ảnh hưởng bởi Dự án đường Vành đai 4 TPHCM qua Long An, trong đó, tỉnh Long An có 2.290 hộ và TPHCM có 27 hộ. Để bảo đảm công tác giải phóng mặt bằng, tỉnh dự kiến xây dựng 5 khu tái định cư tại các huyện có dự án ngang qua.