Dự án tái định cư sân bay Long Thành: Chậm tiến độ do thiếu vốn

Khu tái định cư (TĐC) Lộc An - Bình Sơn (thuộc dự án sân bay Long Thành) do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng (QLDA) tỉnh Đồng Nai làm chủ đầu tư có diện tích hơn 280ha với tổng mức đầu tư hơn 400 tỷ đồng. Sau thời gian dài ngưng trệ, một số hạng mục đã được khởi động trở lại nhưng chậm tiến độ do thiếu vốn.