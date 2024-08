Dự án TNR Đông Hải - Gành Hào, Bạc Liêu: Nhà thầu phụ gặp khó khăn vì không đòi được nợ

Công ty Việt Thái An đã nhiều lần làm việc, yêu cầu Công ty An Đức thanh toán dứt điểm phần công nợ mua hàng nhưng chỉ được hứa hẹn và việc thanh toán rất chậm trễ, gây ra nhiều thiệt hại, dẫn đến nguy cơ đóng cửa nhà máy. Giá trị công nợ tính đến ngày 30-6-2024 là 3.596.144.740 đồng (chưa bao gồm khoản lãi quá hạn).

Những năm qua, dự án khu nhà ở TNR Stars Đông Hải, thị trấn Gành Hào, tỉnh Bạc Liêu do TNR Holdings Vietnam làm chủ đầu tư đã được quảng bá đều đặn trên các phương tiện truyền thông. Theo đó, huyện Đông Hải đang thu hút mạnh vốn FDI của tỉnh Bạc Liêu, tập trung vào phát triển năng lượng tái tạo, cảng biển nước sâu và nông nghiệp - thủy sản công nghệ cao. Các dự án kéo theo nhu cầu phát triển đô thị mạnh mẽ cho địa phương. Dự án TNR Stars Đông Hải ra đời, đón đầu nguồn cầu nhà ở cho lực lượng lao động tham gia tại các dự án FDI, giúp giải quyết nhu cầu nhà ở chất lượng cao cho người dân địa phương, đồng thời góp phần thay đổi diện mạo đô thị.

Dự án do TNR Holdings Vietnam làm chủ đầu tư. Ảnh: CTV



Mới đây có dịp tìm đến, chúng tôi thấy dự án đã thành hình, tọa lạc tại đường 19-5, một trục lộ lớn tại thị trấn Gành Hào. Việc xây thô và hoàn thiện mặt ngoài của 61 căn shophouse, 3 căn nhà phố liền kề đã hoàn tất. Với thiết kế 1 trệt 2 lầu, tường làm bằng kính chiếm diện tích lớn, nhìn chung đây là dự án được thiết kế và xây dựng hiện đại so với mặt bằng đô thị chung của thị trấn. Một nhân viên bảo vệ dự án cho biết, dự án có 210 nền đất và 64 căn nhà, giá giao dịch trước đây với căn nhà mặt tiền đường là 5,5 tỷ đồng, còn bên trong là 4,5 tỷ đồng. Tuy nhiên, khi liên lạc với người phụ trách dự án thì chúng tôi nhận được câu trả lời là hiện không bán.

Thật ra đây là một dự án khá tốt cho địa phương, sự việc sẽ “hoàn hảo” hơn nếu như không có xảy ra vấn đề nợ nần.

Mới đây, trong đơn cầu cứu gửi đến các cơ quan truyền thông, ông Nguyễn Đình Dũng, đại diện Công ty TNHH đầu tư Việt Thái An - nhà thầu phụ của dự án cho biết, ngày 22-10-2022, Công ty TNHH Đầu tư Việt Thái An (Công ty Việt Thái An) ký hợp đồng với Công ty Cổ phần Tư vấn và Xây dựng An Đức (Công ty An Đức) về việc cung cấp cọc bê tông ly tâm D350 và D400 cho dự án “Khu nhà ở kết hợp thương mại dịch vụ tại thị trấn Gành Hào, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu”. Dự án có tổng thầu là Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng TNCons Việt Nam (TNCons Vietnam) với tổng giá trị hợp đồng ký kết là 5.224.309.920 đồng.

Công ty Việt Thái An thực hiện việc cung cấp cọc từ ngày 28-10-2022 và đến ngày 25-2-2023 thì hoàn thành việc cung cấp. Tổng giá trị thực hiện được Công ty An Đức xác nhận tại Biên bản quyết toán ngày 22-3-2023 là 6.150.312.040 đồng.

Theo điều 4 của hợp đồng, Công ty An Đức phải thanh toán dứt điểm công nợ mua hàng trong vòng 30 ngày kể từ ngày quyết toán, tuy nhiên Công ty An Đức đã không thực hiện đúng cam kết. Công ty Việt Thái An đã nhiều lần làm việc, yêu cầu Công ty An Đức thanh toán dứt điểm phần công nợ mua hàng nhưng Công ty An Đức chỉ hứa hẹn và việc thanh toán rất chậm trễ gây ra nhiều thiệt hại, nguy cơ đóng cửa nhà máy là rất lớn. Giá trị công nợ còn lại tính đến ngày 30-6-2024 là 3.596.144.740 đồng (chưa bao gồm khoản lãi quá hạn).

“Chúng tôi là công ty vừa và nhỏ, với khoản nợ trên bị kéo dài đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc duy trì hoạt động sản xuất, tạo việc làm cho người lao động”, ông Nguyễn Đình Dũng than thở lo âu.

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Văn Duy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty An Đức cho biết, hiện nay công ty rơi vào tình cảnh khó khăn, việc trả nợ cho Công ty Việt Thái An chưa biết khi nào xong.

