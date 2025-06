Hàng ngàn căn hộ được tháo gỡ vướng mắc, cấp sổ hồng

Tại buổi làm việc, Tổ công tác đã lắng nghe những vướng mắc của 6 dự án gồm: Chung cư cao tầng phường Tân Thới Nhất, quận 12 do Công ty CP STC làm CĐT; Chung cư An Phú Long 1 (D’vela), phường Phú Thuận, quận 7 do Công ty CP Địa ốc An Phú Long làm CĐT; Chung cư 12 View (Tín Phong), phường Tân Thới Nhất, quận 12 do Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Xây dựng Tín Phong và Công ty CP Tập đoàn Hưng Thịnh làm CĐT; Chung cư K26 đường Dương Quảng Hàm, phường 1, quận Gò Vấp do Ban Quản lý dự án 98 làm CĐT; Chung cư Phương Việt (Pegasuite I), phường 6, quận 8 do Công ty CP Đầu tư Phương Việt làm CĐT; Khu dân cư Him Lam, khu chức năng số 7, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh - Khu đô thị mới thành phố là CĐT.

Đại diện Ban Dự án 98 báo cáo tại buổi làm việc. Ảnh: Thanh Hiền

Đối với dự án Chung cư K26 được UBND TPHCM ban hành quyết định vào năm 2004 giao đất cho Ban Dự án 98 (Bộ Quốc phòng) để đầu tư xây dựng khu nhà ở Chung cư K26 phục vụ di dời, tái định cư các hộ gia đình quân đội thuộc phạm vi sân bay Tân Sơn Nhất và các hộ gia đình ở trong doanh trại các đơn vị quân đội tại TPHCM. Từ năm 2009, CĐT đã bàn giao 640 căn hộ cho cư dân nhưng đến nay vẫn chưa có sổ hồng.

Sau khi lắng nghe báo cáo của Ban quản lý dự án 98 cùng các đơn vị liên quan, ông Nguyễn Toàn Thắng hướng dẫn CĐT có văn bản giải trình những vướng mắc hiện tại và đề xuất hướng xử lý. Nếu vướng mắc vượt thẩm quyền phải xin ý kiến cấp trên. Sau khi thực hiện giải quyết những vướng mắc sẽ tiến hành cấp sổ cho các gia đình quân dân mua nhà.

Tổ Công tác 5013 làm việc gỡ vướng cấp sổ hồng cho cư dân. Ảnh: Thanh Hiền

Đối với Chung cư Tín Phong, năm 2004, UBND TPHCM cho phép Công ty TNHH sản xuất Thương mại Xây dựng Tín Phong được chuyển mục đích sử dụng đất đối với khu đất có diện tích 19.472m2 do công ty nhận chuyển nhượng tại phường Tân Thới Nhất, quận 12 để đầu tư xây dựng khu nhà ở. Năm 2009, Sở Xây dựng đã có phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Chung cư Tín Phong, gồm 408 căn hộ; CĐT có nghĩa vụ bán lại cho thành phố 20% quỹ nhà để phục vụ tái định cư.

Trong quá trình xây dựng, CĐT đã vi phạm xây dựng và bị xử phạt vi phạm hành chính. Năm 2017, Công ty CP đầu tư kinh doanh địa ốc Hưng Thịnh mua lại của Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Xây dựng Tín Phong 387 căn hộ và đã chuyển nhượng bàn giao cho khách hàng 387 căn hộ. Đây là chung cư từ nhiều năm nay, cư dân đã có rất nhiều đơn khiếu nại gửi đến cơ quan chức năng đề nghị cấp sổ hồng.

Tại buổi làm việc, đại diện Công ty CP đầu tư kinh doanh địa ốc Hưng Thịnh cho biết về việc khắc phục công trình vi phạm, công ty đã khắc phục vi phạm và cơ bản đã giải quyết vấn đề tranh chấp khác. Công ty đề nghị các cơ quan chức năng giải quyết cấp sổ hồng cho cư dân.

Sau khi lắng nghe các đơn vị báo cáo các vướng mắc tại dự án, ông Nguyễn Toàn Thắng đề nghị Công ty CP đầu tư kinh doanh địa ốc Hưng Thịnh có văn bản trình bày những nội dung đang tồn tại, đồng thời công ty có cam kết đóng phạt vi phạm hành chính cũng như các vấn đề khác.

“Thống nhất cấp sổ hồng trước cho cư dân. Đối với phần sở hữu riêng cho CĐT, sau khi CĐT khắc phục những tồn tại sẽ xem xét cấp giấy chứng nhận sau”, ông Nguyễn Toàn Thắng nêu.

THANH HIỀN