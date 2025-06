Xếp hàng xuyên đêm chờ nộp hồ sơ mua nhà ở xã hội tại Đà Nẵng

Hàng ngàn người dân đã xếp hàng xuyên đêm để chờ đến lượt nộp hồ sơ mua nhà ở xã hội An Trung 2, TP Đà Nẵng.

Người dân xếp hàng xuyên đêm chờ nộp hồ sơ mua nhà ở xã hội

Ghi nhận vào sáng 30-6, tại trụ sở Công ty cổ phần Đức Mạnh (quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng), hàng ngàn người dân vẫn đang tập trung, xếp hàng dài chờ nộp hồ sơ mua nhà ở xã hội.

Theo tìm hiểu, việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội An Trung 2 (phường An Hải Nam, quận Sơn Trà) do Công ty cổ phần Đức Mạnh thực hiện bắt đầu từ 8 giờ sáng 30-6. Tuy nhiên, từ tối 29-6, hàng trăm người dân đã kéo đến, xếp hàng xuyên đêm để chờ nộp hồ sơ.

Người dân đội nắng, xếp hàng dài phía trước trụ sở công ty

Để đảm bảo an ninh trật tự, lực lượng chức năng liên tục can thiệp, phân luồng và yêu cầu giữ trật tự.

Đến 9 giờ sáng 30-6, dòng người vẫn xếp hàng dài hàng chục mét dưới thời tiết nắng nóng gay gắt.

Lực lượng chức năng đảm bảo an ninh trật tự, hướng dẫn người dân xếp hàng

Chị L.T.N. (trú quận Ngũ Hành Sơn) cho biết, sau khi nghe thông báo nhận hồ sơ, chị có mặt từ chiều hôm trước nhưng vẫn phải xếp hàng lại vì lượng người quá đông. “Vì quá đông, xảy ra tình trạng chen lấn nên mọi người đều phải xếp hàng lại từ đầu. Ai cũng muốn được nộp hồ sơ, nhưng với tình trạng này thật sự rất lâu, rất mệt mỏi”, chị L.T.N. chia sẻ.

Trước đó, ngày 27-5, Sở Xây dựng TP Đà Nẵng phát thông báo mở bán nhà ở xã hội tại khối nhà A và B của dự án chung cư cho người thu nhập thấp An Trung 2. Số căn hộ mở bán trong đợt này là 633 căn với giá hơn 16,2 triệu đồng/m2.

Dự án nhà ở xã hội An Trung 2 do Liên danh Công ty cổ phần Đức Mạnh và Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 579 (DMC - 579) làm chủ đầu tư, gồm 633 căn hộ chia làm hai khối: khối A có 288 căn, khối B có 345 căn. Diện tích mỗi căn hộ dao động từ 50 - 66m2.

PHẠM NGA