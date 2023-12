Du khách đổ về phố cổ Hội An chào đón năm mới 2024

TP Hội An (tỉnh Quảng Nam) đẹp lung linh trước thời khắc giao thừa, người dân và du khách chen chân nhau để check in và thưởng thức những chương trình văn hóa - nghệ thuật chào đón năm mới 2024

Tối 31-12, hàng ngàn lượt khách đổ về TP Hội An để tham quan và chờ đợi thời khắc giao thừa chào đón năm mới 2024.

Theo ghi nhận, các tuyến đường trung tâm như Trần Phú, Công Nữ Ngọc Hoa, Bạch Đằng, Nguyễn Phúc Chu,... đông nghẹt người.

TP Hội An lung linh trước thời khắc chào đón năm mới 2024

Rất đông du khách đổ về Hội An để chào đón năm mới 2024

Du khách trải nghiệm đi du thuyền, thả hoa đăng trên sông Hoài (TP Hội An)

Để chào đón năm mới 2024, TP Hội An tổ chức loạt các sự kiện văn hóa nhằm thu hút du khách trong và ngoài nước như Lễ hội ẩm thực xứ Quảng; chương trình “Hội An Youth - Coutdown Party 2024”,...

Ẩm thực Hội An thu hút khách quốc tế

Du khách thích thú với những trải nghiệm tại TP Hội An

Đặc biệt, trong đêm 31-12, TP Hội An tổ chức Lễ công bố “Hội An gia nhập Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO” cùng với chương trình tái hiện một Hội An xưa với quang cảnh rộn ràng các ngành nghề thủ công truyền thống nhộn nhịp, sáng tạo.

Ngoài ra, thành phố sẽ thiết kế Không gian sắp đặt nghệ thuật, trình diễn nghề thủ công, triển lãm ảnh “Hội An - Sáng tạo và Phát triển”, cùng các hoạt động giới thiệu nghệ thuật dân gian của Hội An.

Hội An chính thức gia nhập Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO

Theo ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch UBND TP Hội An, việc trở thành thành viên chính thức của Mạng lưới các thành phố sáng tạo toàn cầu của UNESCO đã góp phần thực hiện mục tiêu nâng cao vị thế, thương hiệu Hội An, lan tỏa các giá trị văn hóa đặc sắc của Hội An với bạn bè trong nước và quốc tế.

PHẠM NGA