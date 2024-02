Du khách tố tình trạng chặt chém giá phí giữ xe, lãnh đạo Hội An nói gì?

Ngày 15-2, Báo SGGP nhận được phản ánh của bạn đọc việc các bãi giữ xe ô tô trong khu vực TP Hội An (tỉnh Quảng Nam) tự ý nâng phí giữ xe ô tô cao vượt quá 3 lần so với mức quy định, gây bức xúc.

Camaera hành trình thời điểm vào bãi gửi xe do người dân cung cấp

Theo đó, tối 14-2 (mùng 5 Tết), anh H.V. (quê TP Đà Nẵng) cùng gia đình đi ô tô vào TP Hội An để ăn uống, tham quan. Do các bãi đỗ xe đều khá đông đúc, khi đến đoạn đường Thái Phiên, anh tìm được một bãi giữ xe ô tô tại một khu đất trống nên lái xe vào. Khi vừa đến đầu bãi, một người phụ nữ đến thu tiền giữ xe.

Nhiều tuyến đường, vỉa hè tại TP Hội An trở thành bãi đỗ xe tự phát

“Người phụ nữ này nói tiền giữ xe là 100.000 đồng/lượt. Tôi cùng gia đình không đồng ý vì mọi khi giá vé tại các bãi ở Hội An là 30.000 đồng. Người phụ nữ này liền tỏ thái độ và liền hối thúc lái xe ra vì nhiều xe khác đang chờ phía sau. Quá bực bội nên tôi lái xe về lại nhà chứ không chấp nhận thỏa hiệp kiểu đó”, anh H.V. bức xúc.

Bãi giữ xe ô tô tự phát trong khu vực TP Hội An. Ảnh cắt từ clip

Do có công việc thường xuyên đi ô tô vào Hội An nên anh H.V. biết giá niêm yết giữ xe ô tô, việc giá giữ xe cao gấp 3 lần bình thường kèm thái độ như vậy là không chấp nhận được. Anh H.V. cho rằng lãnh đạo TP Hội An nên chỉ đạo các lực lượng thường xuyên kiểm tra, chấn chỉnh các tình trạng như trên để giữ hình ảnh Hội An trong mắt du khách.

Một bãi gửi xe ô tô ở TP Hội An

Một du khách khác cũng cho biết, vào ngày 11-2 (mùng 2 Tết), vào TP Hội An để du xuân, khi gửi xe tại một bãi xe gần phố cổ thì nhân viên giữ xe bảo phí là 50.000 đồng. Tuy biết mức giá niêm yết, nhưng du khách này cho rằng hoan hỉ đầu năm…

Trao đổi với PV Báo SGGP, ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch UBND TP Hội An cho biết, cũng nhận được phản ánh của du khách về tình trạng này. Ngay trong ngày 15-2, lực lượng chức năng của thành phố đã đi kiểm tra theo phản ánh.

“Trường hợp du khách phản ánh là bãi tự phát của người dân tự tổ chức giữ xe ở vỉa hè, bãi đất trống. Sáng nay 16-2, chúng tôi đã cử người đến xử lý các trường hợp này”, Chủ tịch UBND TP Hội An thông tin.

NGUYỄN CƯỜNG