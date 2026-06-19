Dự kiến quý 3-2026 khởi công dự án chỉnh trang đô thị khu Mả Lạng và Chợ Gà - Gạo

UBND TPHCM vừa trình HĐND TPHCM xem xét, quyết định chủ trương đầu tư dự án chỉnh trang đô thị khu Mả Lạng và Chợ Gà - Gạo, trên địa bàn phường Cầu Ông Lãnh và phường Bến Thành, theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT).

Dự án không nhằm mục đích kinh doanh thương mại mà hướng đến nâng cao chất lượng sống của người dân, cải thiện điều kiện cư trú, chỉnh trang cảnh quan và kiến trúc đô thị.

Vị trí các khu đất

Tại khu Mả Lạng, thuộc phường Cầu Ông Lãnh, phạm vi dự án được giới hạn bởi các tuyến đường Nguyễn Trãi, Trần Đình Xu và Nguyễn Cư Trinh. Dự án có diện tích khoảng 37.740m², đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, trường học liên cấp 1-2 và khu nhà ở phục vụ tái định cư.

Quy mô nhà ở gồm một khối chung cư nhà ở xã hội cao khoảng 38 tầng với 1.400 căn hộ và 93 căn nhà thấp tầng.

Tại khu Chợ Gà - Gạo, thuộc phường Bến Thành, phạm vi dự án được giới hạn bởi các tuyến đường Nguyễn Thái Học, Võ Văn Kiệt, Yersin và hẻm 3 Yersin. Khu vực này có diện tích khoảng 4.350m², dự kiến xây dựng một khối chung cư nhà ở xã hội cao khoảng 35 tầng với 760 căn hộ tái định cư; đồng thời đầu tư hạ tầng kỹ thuật và các công trình xã hội đi kèm.

Dự án được thực hiện theo hợp đồng BT, thanh toán bằng quỹ đất kết hợp nguồn vốn ngân sách thành phố. Công ty cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền là đơn vị đề xuất dự án.

Dự kiến, dự án được triển khai trong giai đoạn 2026-2029; khởi công vào quý 3-2026, hoàn thành xây dựng trong quý 4-2028 và đưa vào khai thác từ năm 2029. Tổng mức đầu tư sơ bộ của dự án khoảng gần 16.370 tỷ đồng.

Theo UBND TPHCM, khu Mả Lạng là khu dân cư đông đúc nằm giữa trung tâm thành phố, phần lớn nhà ở được xây dựng từ nhiều năm trước, diện tích nhỏ, xuống cấp, hạ tầng kỹ thuật thiếu đồng bộ. Hệ thống hẻm chật hẹp cũng gây khó khăn cho công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn. Dự án dự kiến ảnh hưởng khoảng 1.070 trường hợp nhà, đất, với 1.459 hộ dân và 4.693 nhân khẩu.

Tương tự, khu Chợ Gà - Gạo là khu dân cư lâu đời, hạ tầng giao thông chật hẹp, nhiều căn nhà xuống cấp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Dự án tại đây ảnh hưởng khoảng 252 căn nhà, liên quan 192 hộ dân với 744 nhân khẩu.

UBND TPHCM cho biết, mục tiêu của dự án là chỉnh trang đô thị, đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và khu nhà ở phục vụ tái định cư, gồm nhà chung cư thuộc quỹ nhà ở xã hội và nhà ở thấp tầng, nhằm đáp ứng nhu cầu tái định cư cấp bách cho các hộ dân bị ảnh hưởng. Dự án hướng đến nâng cao chất lượng sống của người dân, cải thiện điều kiện cư trú, chỉnh trang cảnh quan, kiến trúc đô thị, đồng thời góp phần thực hiện các chính sách an sinh xã hội của TPHCM.

THU HƯỜNG - NGÔ BÌNH