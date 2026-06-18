Kỳ họp thứ 3 HĐND TPHCM khóa XI xem xét nhiều dự án giao thông, chỉnh trang đô thị trọng điểm

Ngày mai, 19-6, HĐND TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031, sẽ khai mạc kỳ họp thứ 3 (kỳ họp thường lệ giữa năm 2026) tại Hội trường Thành phố, dự kiến diễn ra trong 1 ngày.

Tại kỳ họp, HĐND TPHCM sẽ xem xét 30 tờ trình, dự thảo nghị quyết cá biệt, trong đó có nhiều nội dung liên quan các dự án hạ tầng giao thông và chỉnh trang đô thị quy mô lớn.

Công viên Bến Nhà Rồng, phường Xóm Chiếu, TPHCM. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Cụ thể, kỳ họp xem xét chủ trương đầu tư dự án đường cao tốc đô thị Hồ Tràm - Cảng hàng không quốc tế Long Thành theo phương thức đối tác công tư (PPP, hợp đồng BT); dự án xây dựng Công viên văn hóa Bến Nhà Rồng - Khánh Hội và công viên cây xanh ven sông Sài Gòn theo hình thức PPP.

Các đại biểu cũng xem xét chủ trương đầu tư dự án đường vượt biển kết nối khu vực Cần Giờ - Vũng Tàu (trước sáp nhập) theo PPP; dự án chỉnh trang đô thị khu Mả Lạng và Chợ Gà - Gạo (phường Cầu Ông Lãnh và Bến Thành); cùng điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án xây dựng cầu Cần Giờ theo PPP.

Kỳ họp cũng sẽ thông qua danh mục các dự án thu hồi đất phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng; đồng thời đánh giá kết quả phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và thảo luận nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026.

Ngày càng nhiều người dân lựa chọn xe buýt làm phương tiện di chuyển trong thành phố. Ảnh: KIẾN VĂN

Ở nhóm nghị quyết quy phạm pháp luật, HĐND TPHCM sẽ xem xét chính sách hỗ trợ người sử dụng xe buýt; quy định miễn tiền thuê đất đối với dự án thuộc lĩnh vực và địa bàn ưu đãi đầu tư.

Bên cạnh đó là các chính sách an sinh xã hội như hỗ trợ quà tặng người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo, hộ cận nghèo nhân kỷ niệm 50 năm ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2-7-1976 – 2-7-2026); cùng quy định mức phụ cấp, hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách và lực lượng tham gia ở khu phố, ấp, tổ dân cư.

THU HƯỜNG