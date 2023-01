Dự kiến sân bay Nội Bài có 580 chuyến bay trong ngày cao điểm Tết Quý Mão

Theo tính toán, trong số 580 lượt chuyến bay của ngày cao điểm nhất sẽ có 400 chuyến bay quốc nội và 180 chuyến bay quốc tế, tương ứng với 104.000 lượt hành khách (78.000 lượt khách nội địa và 26.000 lượt khách quốc tế).

Mặc dù, theo dự báo, sản lượng vận chuyển dịp tết này không vượt quá cao điểm hè (634 lượt chuyến bay, 106.000 lượt khách/ngày cao điểm), song Cảng HKQT Nội Bài vẫn đang chủ động chuẩn bị các điều kiện để đảm bảo an toàn và chất lượng dịch vụ.

Theo đó, Cảng HKQT Nội Bài sẽ thực hiện tăng cường an ninh cấp độ 1 từ ngày 16-1 đến hết ngày 28-1 theo chỉ đạo của Cục Hàng không Việt Nam; tăng cường tần suất kiểm tra trực quan ngẫu nhiên đối với hành khách, hành lý xách tay đã qua cổng từ mà không có dấu hiệu nghi vấn…

Lực lượng kiểm soát an ninh hàng không được bổ sung 20% quân số so với kíp trực thông thường. Đồng thời, các quầy thủ tục, máy soi chiếu an ninh được mở tối đa công suất, chuẩn bị một cơ số quầy dự phòng cho các hãng hàng không sử dụng khi tăng chuyến bay.

Cảng HKQT Nội Bài cũng đang phối hợp lực lượng công an điều tiết giao thông tại sân đỗ ô tô, tại các luồng phương tiện tiếp cận nhà ga để đảm bảo tạo sự thông thoáng và thuận tiện cho hành khách.