Du lịch Tiền Giang khởi sắc

Clip trải nghiệm du lịch miền sông nước Tiền Giang

Từ đầu năm đến hết tháng 4, Tiền Giang đã đón khoảng 700.000 lượt khách du lịch, trong đó có hơn 300.000 lượt khách quốc tế, tổng doanh thu đạt khoảng 480 tỷ đồng.

Du khách đi thuyền từ TP Mỹ Tho sang cù lao Thới Sơn

Trong 5 ngày nghỉ lễ (từ 30-4 đến 4-5), Tiền Giang đón 129.200 lượt khách du lịch, tăng 51% so cùng kỳ năm 2024; trong đó, khách quốc tế 9.905 lượt, tăng 15% so cùng kỳ. Doanh thu du lịch đạt 89 tỷ đồng, tăng 72% so cùng kỳ.

Trải nghiệm đi xuống ba lá

Theo Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao - Du lịch tỉnh Tiền Giang Võ Phạm Tân, đến Tiền Giang, du khách sẽ tận hưởng những cảm giác mới lạ khi tham quan sông nước miệt vườn, tìm hiểu văn hóa bản địa, du lịch cộng đồng, tham quan các di tích lịch sử - văn hóa tâm linh, du lịch nghỉ dưỡng chăm sóc sức khỏe, ẩm thực…

Từ TP Mỹ Tho, du khách đi thuyền khoảng 20 phút sang cù lao Thới Sơn, được trải nghiệm đời sống sông nước, ngắm một màu xanh thanh bình của những vườn cây ăn trái xum xuê, trĩu quả trên diện tích khoảng 1.200ha, nằm ở hạ lưu sông Tiền.

Thưởng thức trái cây ở xứ miệt vườn

Cũng từ cù lao xanh mát này, du khách sẽ có nhiều trải nghiệm thú vị khi ngồi trên chiếc xuồng ba lá men theo các con kênh rạch quanh co uốn lượn, hai bên phủ đầy cây bần, dừa nước và những vườn cây ăn trái nối tiếp nhau. Sau đó sẽ thưởng thức trà mật ong, tìm hiểu cách làm kẹo dừa, bánh cốm, và thưởng thức giai điệu đờn ca tài tử Nam bộ...

Du khách check-in những cảnh đẹp bên cồn Thới Sơn

Mua nón lá và áo bà ba

Theo ông Nguyễn Văn Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang, Tiền Giang có khoảng 32km bờ biển với hệ thống các sông Tiền, sông Soài Rạp, kênh Chợ Gạo... kết nối các tỉnh ĐBSCL với TPHCM; cùng với đó là hệ thống giao thông hoàn chỉnh, đồng bộ, Tiền Giang được xem là cầu nối du lịch giữa TPHCM với các tỉnh ĐBSCL.

Trải nghiệm đi xe ngựa trên đường làng quê

Trải nghiệm làng nghề sản xuất kẹo dừa truyền thống

Tiền Giang đang đẩy mạnh hoạt động xúc tiến, quảng bá hình ảnh, đất nước, con người nơi đây, góp phần quan trọng để phấn đấu đến năm 2030, ngành du lịch Tiền Giang cơ bản trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh.

NGỌC PHÚC