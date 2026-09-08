Nâng tầm Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Pháp

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ thăm chính thức Cộng hòa Pháp và tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Không gian vũ trụ từ ngày 9 đến 11-9. Chuyến thăm được kỳ vọng tạo thêm động lực để hợp tác kinh tế phát triển tương xứng với tầm vóc quan hệ chính trị, sớm đưa hợp tác kinh tế, khoa học - công nghệ và các ngành công nghệ chiến lược bước sang chặng đường phát triển mới thực chất, hiệu quả.

Nền tảng tin cậy vững chắc

Trải qua hơn nửa thế kỷ kể từ khi chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao (12-4-1973), quan hệ Việt Nam - Pháp đã vượt qua những thăng trầm của lịch sử để trở thành mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.

Sau khi nâng cấp lên Đối tác Chiến lược vào năm 2013, mối quan hệ song phương đã có bước nhảy vọt lịch sử khi chính thức nâng cấp lên Đối tác Chiến lược toàn diện vào tháng 10-2024 nhân chuyến thăm Pháp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Dự án tuyến đường sắt đô thị đoạn Nhổn - ga Hà Nội, sử dụng vốn vay của Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) Ảnh: TTXVN

Theo Bộ Ngoại giao, mật độ giao lưu và trao đổi đoàn cấp cao liên tục, sôi động giữa hai nước thời gian qua là minh chứng sống động cho quyết tâm chính trị mạnh mẽ của lãnh đạo hai bên. Hàng loạt chuyến thăm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Quốc hội Việt Nam tới Pháp, cũng như các chuyến thăm Việt Nam của những đời Tổng thống Pháp gần đây nhất là chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Tổng thống Emmanuel Macron hồi tháng 5-2025 đã không ngừng bồi đắp tin cậy chính trị. Bên cạnh đó, kênh hợp tác nghị viện, những cơ chế đối thoại chiến lược an ninh - quốc phòng, đối thoại cấp cao thường niên về kinh tế đã tạo nên một mạng lưới hợp tác đa tầng, bền chặt.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nhận định, quan hệ Việt Nam - Pháp đang phát triển tích cực, toàn diện, cả về chiều rộng và chiều sâu, trên nền tảng tin cậy chính trị ngày càng cao và những gắn kết sâu sắc về lịch sử, văn hóa, giao lưu nhân dân.

Đặc biệt, điểm tựa vững chắc của quan hệ Việt Nam - Pháp bén rễ sâu rộng trong đời sống xã hội. Giao lưu nhân dân, hợp tác giáo dục - đào tạo, y tế, văn hóa và di sản luôn là những điểm sáng nổi bật. Pháp hiện là nơi có lượng du học sinh Việt Nam lớn thứ 5 trên thế giới, với khoảng 7.000 sinh viên. Đồng thời, cộng đồng hơn 300.000 người Việt Nam và gốc Việt hội nhập sâu tại Pháp, đóng vai trò là nhịp cầu hữu nghị kết nối hai dân tộc.

Theo Đại sứ Việt Nam tại Pháp Trịnh Đức Hải, sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau được vun đắp qua nhiều thế hệ chính là "tài sản chiến lược" của hai nước. Trên bình diện đa phương, hai nước duy trì phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ lẫn nhau tại các tổ chức quốc tế; Việt Nam tích cực tham gia các sáng kiến đa phương của Pháp, trong khi Pháp mong muốn tranh thủ vị thế ngày càng cao của Việt Nam để triển khai hiệu quả Chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tại khu vực.

Nhiều cơ hội mới cho doanh nghiệp hai nước

Chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp lần này của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, hai nước đang tích cực hiện thực hóa Kế hoạch hành động 2026-2028 nhằm cụ thể hóa khuôn khổ Đối tác Chiến lược toàn diện. Nhấn mạnh ý nghĩa của chuyến đi, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết, chuyến thăm tiếp tục khẳng định sự coi trọng đặc biệt của Việt Nam đối với quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Pháp; góp phần đưa hai nước trở thành những đầu cầu chiến lược của nhau ở khu vực EU và ASEAN.

Trong lĩnh vực kinh tế, thương mại và đầu tư, Pháp hiện là đối tác thương mại lớn thứ tư của Việt Nam trong EU. Kim ngạch thương mại song phương 6 tháng đầu năm 2026 đạt 3,66 tỷ USD (tăng 26,4% so với cùng kỳ). Pháp cũng là nhà tài trợ châu Âu hàng đầu về ODA cam kết cho Việt Nam, trung bình hơn 100 triệu EUR/năm. Phân tích về kỳ vọng kinh tế, Đại sứ Trịnh Đức Hải cho rằng, Pháp có nhiều thế mạnh để đồng hành cùng Việt Nam trong quá trình thực hiện các mục tiêu phát triển dài hạn.

Trong đó, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số có thể trở thành trụ cột mang tính đột phá trong hợp tác hai nước. Đối với năng lượng, hạ tầng và các ngành công nghiệp chiến lược, các tập đoàn lớn của Pháp có thể tham gia những dự án hạ tầng giao thông quan trọng của Việt Nam như đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, hệ thống đường sắt đô thị, cũng như các lĩnh vực chuỗi cung ứng công nghiệp hàng không, vệ tinh viễn thám và chế biến sâu khoáng sản chiến lược.

Cũng kỳ vọng mở ra những hướng hợp tác mới giữa hai nước, Đại sứ Pháp tại Việt Nam Olivier Brochet chia sẻ, trong thời gian tới, các doanh nghiệp Pháp mong muốn có thêm nhiều cơ hội tham gia các dự án quy mô lớn của Việt Nam, nhất là trong các lĩnh vực y tế, giao thông, đường sắt và năng lượng. Pháp mong muốn hỗ trợ Việt Nam phát triển nền tảng công nghiệp và công nghệ trong lĩnh vực quốc phòng.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng tin tưởng chuyến thăm chính thức Pháp và tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Không gian vũ trụ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ đạt được toàn diện những kết quả cụ thể, thực chất và có giá trị lâu dài; tạo thêm động lực mạnh mẽ, đột phá để chuyển từ các khuôn khổ và cam kết đã được xác lập sang giai đoạn triển khai sâu rộng, thực chất và hiệu quả hơn, đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển của mỗi nước cũng như vì hòa bình, ổn định và hợp tác ở khu vực và trên thế giới.

Cơ hội để Việt Nam tham gia định hình quản trị không gian vũ trụ Hội nghị Thượng đỉnh Không gian vũ trụ là sáng kiến do Tổng thống Pháp E. Macron khởi xướng, tổ chức vào ngày 9 đến 10-9 tại Paris, nhằm thúc đẩy đối thoại và định hình hợp tác quốc tế trong lĩnh vực không gian vũ trụ, góp phần định hình các chuẩn mực, quy tắc và khuôn khổ quản trị trong lĩnh vực không gian. Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao, hội nghị dự kiến xem xét thông qua 3 dự thảo tuyên bố, gồm: Tuyên bố về điều phối các hệ thống giám sát không gian (SSA) khẳng định mục tiêu bảo đảm sử dụng không gian vũ trụ an toàn, bền vững vì lợi ích chung; tái khẳng định vai trò trung tâm của Liên hợp quốc; Tuyên bố về dữ liệu khoa học không gian khẳng định vai trò của dữ liệu khoa học không gian; thúc đẩy tiếp cận, chia sẻ và sử dụng không gian mở, tăng cường hợp tác quốc tế; Tuyên bố về khuôn khổ pháp lý đối với tần số vô tuyến phục vụ hoạt động không gian tái khẳng định ủng hộ khuôn khổ pháp lý của Liên minh Viễn thông quốc tế (ITU); việc điều chỉnh các quy tắc liên quan đến tần số và hoạt động của các chòm sao vệ tinh cần được thực hiện trong khuôn khổ đa phương, đề cao trách nhiệm của các cơ quan quản lý. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng thông tin, việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Không gian vũ trụ thể hiện tầm nhìn phát triển và tinh thần chủ động hội nhập của Việt Nam, triển khai ở cấp cao nhất các chủ trương, định hướng lớn của Đảng về đối ngoại, hội nhập quốc tế và phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo; tạo điều kiện Việt Nam tham gia định hình các khuôn khổ hợp tác quốc tế trong một lĩnh vực ngày càng có ý nghĩa chiến lược đối với Việt Nam. Công nghệ không gian hiện gắn trực tiếp với kinh tế số, viễn thông, quan sát Trái đất, quản lý tài nguyên, dự báo và phòng, chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu, an ninh cũng như nhiều lĩnh vực thiết yếu khác. Việc tham dự hội nghị là dịp quan trọng để Việt Nam đóng góp tiếng nói vào định hình quản trị không gian vũ trụ theo hướng vì hòa bình, an toàn, bền vững, công bằng, vì lợi ích chung của nhân loại; qua đó tiếp tục khẳng định hình ảnh một Việt Nam chủ động, tích cực và có trách nhiệm trong xử lý các vấn đề toàn cầu.

BÍCH QUYÊN - PHƯƠNG ANH