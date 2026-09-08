Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp lãnh đạo các tập đoàn lớn của Hàn Quốc

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Hàn Quốc , chiều 8-9 (giờ địa phương), tại thủ đô Seoul, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp lãnh đạo một số tập đoàn lớn của Hàn Quốc đang đầu tư tại Việt Nam.

* Tiếp ông Roh Tae Moon, Phó Chủ tịch cấp cao kiêm Tổng giám đốc điều hành Samsung điện tử, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ Việt Nam đánh giá cao những đóng góp thực chất, có tính lan tỏa mạnh mẽ của Tập đoàn Samsung tại Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp ông Roh Tae Moon, Phó Chủ tịch cấp cao kiêm Tổng Giám đốc điều hành Samsung điện tử (Hàn Quốc). Ảnh: TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 10-NQ/TW về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Từ nghị quyết này, Chính phủ sẽ trình Quốc hội ban hành những cơ chế, chính sách mới trên tinh thần thu hút nhiều nhà đầu tư ở tất cả các lĩnh vực.

Trong quá trình thể chế hóa, luật hóa các chủ trương, định hướng tại Nghị quyết số 10-NQ/TW, Việt Nam hoan nghênh cộng đồng doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, trong đó có Samsung, tích cực tham gia trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và đóng góp ý kiến để hoàn thiện chính sách, pháp luật.

Phó Chủ tịch cấp cao kiêm Tổng Giám đốc điều hành Samsung điện tử Roh Tae Moon cho biết, Hàn Quốc hiện là một trong những đối tác đầu tư hàng đầu của Việt Nam. Kết quả này có sự đóng góp quan trọng của Quốc hội Việt Nam trong việc xây dựng, hoàn thiện khuôn khổ pháp lý và tạo dựng môi trường chính sách ổn định, thuận lợi cho hoạt động đầu tư, kinh doanh. Thời gian tới, Samsung sẽ tiếp tục triển khai các hoạt động phù hợp với định hướng, chủ trương và chính sách phát triển của Việt Nam; đồng thời đẩy mạnh đầu tư vào các lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao, có hàm lượng công nghệ và giá trị gia tăng lớn.

*Tiếp ông Chey Tae Won, Chủ tịch Tập đoàn SK, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hoan nghênh và khích lệ tập đoàn tiếp tục mở rộng quy mô đầu tư vào các lĩnh vực mũi nhọn phù hợp với định hướng phát triển của Việt Nam, bao gồm công nghệ bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, đổi mới sáng tạo, năng lượng tái tạo và các giải pháp giảm phát thải, hướng tới mục tiêu phát triển xanh, hợp tác chuyển giao công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao tại Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao đề xuất đầu tư xây dựng Trung tâm trí tuệ nhân tạo quy mô lớn tại Việt Nam của tập đoàn; hoan nghênh đề xuất tổ chức Diễn đàn Hà Nội của Tập đoàn SK tập trung vào các lĩnh vực AI, bán dẫn, năng lượng, công nghệ cao và cho biết sẽ giao các cơ quan liên quan trao đổi, nghiên cứu, phối hợp tổ chức.

Chủ tịch Tập đoàn SK Chey Tae Won cho biết, hiện tập đoàn tiếp tục nghiên cứu và tìm cơ hội mở rộng đầu tư các dự án quy mô lớn trong lĩnh vực hạ tầng năng lượng, trung tâm dữ liệu AI và các lĩnh vực vừa là thế mạnh của tập đoàn vừa phù hợp với định hướng ưu tiên phát triển của Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp ông Chey Tae Won, Chủ tịch Tập đoàn SK (Hàn Quốc). Ảnh: TTXVN

* Tiếp ông Moon Hyuk Soo, Giám đốc điều hành LG Innotek - công ty con chuyên về linh kiện điện tử và chất bán dẫn thuộc Tập đoàn LG, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn mong muốn tập đoàn tiếp tục coi Việt Nam là cứ điểm quan trọng hàng đầu trong chiến lược toàn cầu về sản xuất, nghiên cứu - phát triển các sản phẩm chủ lực ra thị trường quốc tế.

Cùng với đó, tập đoàn tăng cường liên kết với doanh nghiệp Việt Nam, chủ động hỗ trợ các doanh nghiệp trong nước nâng cao năng lực quản trị, chất lượng sản phẩm và tiêu chuẩn kỹ thuật để tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng của tập đoàn.

Đại diện tập đoàn bày tỏ mong muốn trong quá trình xây dựng, sửa đổi các quy định của pháp luật, các cơ quan của Việt Nam tăng cường tham vấn, lắng nghe và xem xét ý kiến của cộng đồng doanh nghiệp, trong đó có các doanh nghiệp Hàn Quốc, nhằm bảo đảm tính ổn định, minh bạch và khả năng dự báo của môi trường đầu tư.

Ghi nhận các kiến nghị, đề xuất của tập đoàn, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết sẽ giao các cơ quan chức năng xem xét nhằm tháo gỡ vướng mắc, khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có nhà đầu tư Hàn Quốc.

* Chiều cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp ông Shin Dong Bin, Chủ tịch Tập đoàn Lotte. Theo Chủ tịch Quốc hội, cùng với việc mở rộng quy mô đầu tư, Lotte cần tiếp tục chú trọng chất lượng, hiệu quả và tính bền vững của các dự án; tăng cường ứng dụng công nghệ, phát triển xanh, kinh tế tuần hoàn và thực hiện tốt các tiêu chuẩn về môi trường, xã hội và quản trị (ESG).

Chủ tịch Tập đoàn Lotte Shin Dong Bin khẳng định, Việt Nam có ý nghĩa quan trọng đối với chiến lược phát triển của Lotte; mong muốn từ những mô hình đã triển khai thành công tại Việt Nam có thể tiếp tục hình thành các mô hình phát triển mới, góp phần mở rộng thị trường và thúc đẩy sự phát triển của các khu thương mại, đô thị.

TTXVN