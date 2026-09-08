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Thủ tướng Lê Minh Hưng dự Hội nghị Thượng đỉnh BRICS 18 và làm việc tại Ấn Độ từ ngày 12 đến 13-9

SGGPO

Tối 8-9, Bộ Ngoại giao cho biết, nhận lời mời của Thủ tướng Cộng hòa Ấn Độ Narendra Modi, Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ tham dự Hội nghị Thượng đỉnh BRICS (Nhóm các nền kinh tế mới nổi) lần thứ 18 và làm việc song phương tại Ấn Độ từ ngày 12 đến 13-9.

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Thủ tướng Lê Minh Hưng. Ảnh: QUANG PHÚC

Nhóm các nền kinh tế mới nổi được thành lập nhân dịp Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao các nước Brazil, Nga, Trung Quốc và Ấn Độ diễn ra bên lề phiên thảo luận chung Đại hội đồng Liên hợp quốc, vào tháng 9-2006. Năm 2010, với sự gia nhập của Nam Phi, nhóm chính thức lấy tên gọi BRICS.

Việt Nam trở thành nước đối tác thứ 10 của BRICS từ tháng 6-2025. Với vai trò nước đối tác, Việt Nam đã tham dự các hoạt động trong khuôn khổ BRICS trên tinh thần tích cực, chủ động, đóng góp trách nhiệm vào các nỗ lực chung toàn cầu; đề cao chủ nghĩa đa phương và luật pháp quốc tế; thúc đẩy đoàn kết, hợp tác quốc tế, vai trò của các nước đang phát triển; góp phần làm sâu sắc quan hệ song phương với các thành viên BRICS.

Việt Nam cũng chủ động lựa chọn tham gia các cơ chế, sáng kiến hợp tác cụ thể, phù hợp với ưu tiên của đất nước, bước đầu góp phần mở rộng kênh hợp tác, tăng cường trao đổi kinh nghiệm và tiếp cận sáng kiến, xu hướng công nghệ mới.

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MINH DUY

Từ khóa

Thủ tướng BRICS Ấn Độ trao đổi kinh nghiệm chủ nghĩa đa phương

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