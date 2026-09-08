Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh (Liên bang Nga)

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga, sáng 8-9 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh (Quảng trường Hồ Chí Minh) và tại Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở thủ đô Moscow, Liên bang Nga.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến đặt hoa tại Quảng trường Hồ Chí Minh ở thủ đô Moscow. Ảnh: TTXVN.

Trong không khí trang nghiêm xúc động, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã dâng hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ kính yêu của nhân dân Việt Nam, nhà lãnh đạo lỗi lạc của Đảng Cộng sản Việt Nam và phong trào Cộng sản thế giới, Anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất. Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng là người bạn lớn của nhân dân Nga. Người đã đặt nền móng cho mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước Việt Nam - Liên bang Nga.

Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt trong khuôn viên Quảng trường Hồ Chí Minh, là một công trình mang đậm dấu ấn lịch sử và văn hóa, thể hiện tình hữu nghị sâu sắc giữa Việt Nam và Liên bang Nga, được khánh thành nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến đặt hoa tại Quảng trường Hồ Chí Minh ở thủ đô Moscow. Ảnh: TTXVN

Tượng đài được làm bằng chất liệu đồng, khắc họa chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh mỉm cười hiền hậu. Trên chân đế của tượng đài có khắc dòng chữ bằng tiếng Nga, trích câu nói nổi tiếng của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”, thể hiện tinh thần yêu nước và khát vọng tự do của dân tộc Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam chụp ảnh lưu niệm tại Quảng trường Hồ Chí Minh ở thủ đô Moscow. Ảnh: TTXVN.

Tiếp đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới đặt hoa tại Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh, tại Vườn Alexander, bên bức tường phía Tây của Điện Kremlin.

Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh là một trong những công trình tưởng niệm thiêng liêng nhất của nước Nga, được khánh thành vào ngày 8-5-1967, để tưởng nhớ những người lính Hồng quân đã hy sinh trong Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại (1941–1945).

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến đặt hoa tại Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh tại thủ đô Moscow. Ảnh: TTXVN.

Cũng trong sáng 8-9 theo giờ địa phương, tại thủ đô Moscow, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Trợ lý Tổng thống, Chủ tịch Hội đồng Biển Liên bang Nga Nikolai Patrushev.

Tại cuộc gặp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam nhất quán xác định Nga là đối tác quan trọng và tin cậy, là ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại và chiến lược phát triển của Việt Nam. Điều này một lần nữa được Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam vừa qua khẳng định. Trong giai đoạn phát triển mới, bên cạnh việc tiếp tục củng cố các lĩnh vực hợp tác truyền thống, hai nước cần chủ động kiến tạo những lĩnh vực mới có tiềm năng, phù hợp với thế mạnh và nhu cầu của mỗi bên, trong đó hợp tác biển là một hướng hợp tác nhiều triển vọng.

Đánh giá cao việc hai bên từng bước hình thành cơ chế hợp tác chuyên sâu trong lĩnh vực biển, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh Việt Nam là quốc gia biển, có bờ biển dài và vị trí địa chiến lược quan trọng; biển có ý nghĩa đặc biệt đối với sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ đất nước. Việt Nam đặt mục tiêu phát triển mạnh, bền vững kinh tế biển, gắn phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường, bảo đảm quốc phòng, an ninh và nâng cao đời sống nhân dân.

Hoan nghênh việc hai bên xác định các định hướng hợp tác trong lĩnh vực biển giai đoạn 2026-2030, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị các cơ quan liên quan của hai nước khẩn trương cụ thể hóa thành những chương trình, dự án có tính khả thi cao, tránh để các thỏa thuận chỉ dừng ở định hướng và chủ trương. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng hàng hải và giao thông vận tải là lĩnh vực có ý nghĩa trực tiếp đối với mục tiêu gia tăng thương mại và kết nối kinh tế giữa Việt Nam và Nga; đề nghị hai bên nghiên cứu phát triển các tuyến vận tải biển hiệu quả, tăng cường kết nối giữa các cảng biển, doanh nghiệp vận tải và logistics hai nước, qua đó, giảm chi phí và tạo điều kiện thuận lợi cho lưu thông hàng hóa.

Đánh giá Nga có nhiều kinh nghiệm, năng lực khoa học - công nghệ và cơ sở công nghiệp trong lĩnh vực công nghiệp đóng tàu, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai bên nghiên cứu khả năng hợp tác đóng mới, sửa chữa, bảo dưỡng tàu và chuyển giao công nghệ, phù hợp với nhu cầu và điều kiện của Việt Nam.

TTXVN